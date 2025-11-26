Nie żyje dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie - poinformował gubernator stanu Wirginia Zachodnia. Wcześniej ze względu na zagrożenie zamknięty został Biały Dom, a na niespełna godzinę wstrzymano odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana.
W środę w Waszyngtonie, zaledwie jedną przecznicę od Białego Domu, doszło do - jak się później okazało - tragicznej w skutkach strzelaniny.
Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem jako pierwsza poinformowała, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej. Kilkadziesiąt minut później prezydent USA Donald Trump przekazał, że poszkodowani są w stanie krytycznym.
Dodał, że sprawca strzelaniny również został "ciężko ranny".