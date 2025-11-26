Nie żyje dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie - poinformował gubernator stanu Wirginia Zachodnia. Wcześniej ze względu na zagrożenie zamknięty został Biały Dom, a na niespełna godzinę wstrzymano odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana.

Służby w Waszyngtonie po strzelaninie nieopodal Białego Domu / DREW ANGERER/AFP / East News

W środę w Waszyngtonie, zaledwie jedną przecznicę od Białego Domu, doszło do - jak się później okazało - tragicznej w skutkach strzelaniny.

Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej USA zginęło w strzelaninie

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem jako pierwsza poinformowała, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej. Kilkadziesiąt minut później prezydent USA Donald Trump przekazał, że poszkodowani są w stanie krytycznym.

Dodał, że sprawca strzelaniny również został "ciężko ranny".