Nie żyje dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie - poinformował gubernator stanu Wirginia Zachodnia. Wcześniej ze względu na zagrożenie zamknięty został Biały Dom, a na niespełna godzinę wstrzymano odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana.

W środę w Waszyngtonie, zaledwie jedną przecznicę od Białego Domu, doszło do - jak się później okazało - tragicznej w skutkach strzelaniny.

Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej USA zginęło w strzelaninie

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem jako pierwsza poinformowała, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej. Kilkadziesiąt minut później prezydent USA Donald Trump przekazał, że poszkodowani są w stanie krytycznym

Dodał, że sprawca strzelaniny również został "ciężko ranny".

Niestety, rannych żołnierzy Gwardii Narodowej nie udało się uratować, o czym powiadomił we wpisie na platformie X gubernator stanu Wirginia Zachodnia Patrick Morrisey. Zabici pochodzili właśnie z tego stanu. 

"Z wielkim smutkiem możemy potwierdzić, że obaj członkowie Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy zostali postrzeleni dziś w Waszyngtonie, zmarli na skutek odniesionych ran. Ci dzielni mieszkańcy Wirginii Zachodniej stracili życie, służąc swojemu krajowi" - napisał Morrisey we wpisie na platformie X.

Reakcja Trumpa

Wcześniej amerykański prezydent napisał, że "zwierzę", które (śmiertelnie) postrzeliło żołnierzy Gwardii Narodowej, "zapłaci bardzo wysoką cenę". Waszyngtońska policja podała, że podejrzany został aresztowany. Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone; skierowano tam liczne siły policyjne.

Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował w środę, że prezydent Donald Trump polecił skierowanie kolejnych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu, gdzie tego dnia postrzelonych zostało dwóch gwardzistów. Pentagon opublikował wypowiedź Hegsetha w serwisie X.

Biały Dom został zamknięty

Reuters podał, że Biały Dom został zamknięty z powodu zagrożenia.

Mało tego - przez niespełna godzinę wstrzymane były - ze względów bezpieczeństwa - odloty z waszyngtońskiego lotniska im. Ronalda Reagana. 

Według agencji Reutera, blisko 2,2 tysiąca gwardzistów z różnych stanów zostało wysłanych przez prezydenta Trumpa do Waszyngtonu. Rozmieszczenie ich w ramach walki z przestępczością zostało w ubiegłym tygodniu uznane za nielegalne przez sąd federalny. Wyrok ten został jednak zawieszony do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd apelacyjny.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zbieramy najnowsze informacje.