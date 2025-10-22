Serbskie media przekazały, że policjanci, którzy interweniowali na miejscu mieli krzyczeć w kierunku napastnika, by rzucił broń. Na nagraniu widać sporą grupę mundurowych. Do groźnego incydentu doszło na terenie miasteczka namiotowego zwolenników władz przed parlamentem Serbii.

Z medialnych doniesień wynika także, że jedna osoba ucierpiała.

Z kolei agencja FoNet podała, że służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od policji, że przed serbskim parlamentem eksplodowała butla z gazem. Na miejscu znaleziono mężczyznę z raną postrzałową.