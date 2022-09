Na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu doszło do kolejnych starć. Strony oskarżają się wzajemnie o używanie ciężkiego uzbrojenia, w tym czołgów. Od środy, kiedy ponownie rozgorzał konflikt na tej niestabilnej od lat granicy, zginęły co najmniej trzy osoby, a 27 zostało rannych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek wczesnym rankiem siły tadżyckie ponownie otworzyły ogień w kierunku kilku naszych placówek, używając czołgów, transporterów opancerzonych i moździerzy - poinformowała straż graniczna Kirgistanu.



Władze Tadżykistanu oskarżyły z kolei siły kirgiskie o ostrzelanie przy użyciu "ciężkiego uzbrojenia" posterunku i siedmiu wsi w przygranicznym terenie.



Jeden cywil zginął, trzech zostało rannych - przekazały władze leżącego przy granicy tadżyckiego miasta Isfara, cytowane przez agencję Reutera. Kirgiskie ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o 18 hospitalizowanych rannych, w tym czterech żołnierzach z ranami postrzałowymi.

Napięta sytuacja na granicy