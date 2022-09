30 sekund czekania i nerwowe spojrzenia w kamerę. Kolejny prezydent upokorzył Władimira Putina. Przywódca Rosji tym razem musiał czekać na prezydenta Kirgistanu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać reakcję Putina.

Władimir Putin czeka na prezydenta Kirgistanu / ALEXANDR DEMYANCHUK / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Władimir Putin przybył dziś do Samarkandy w Uzbekistanie, gdzie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Rosyjski prezydent ma napięty grafik. W przeciągu dwóch dni (czwartek i piątek) odbędzie wiele spotkań. Za sobą ma już rozmowę m.in. z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz prezydentem Kirgistanu.

Do niezręcznej sytuacji dla Putina doszło właśnie podczas spotkania z tym ostatnim. Sadyr Dżaparow kazał rosyjskiemu prezydentowi na siebie czekać. Oczekiwanie trwało niespełna 30 sekund. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać, jak Putin nerwowo spogląda w kamery, przegląda notatki i przestępuje z nogi na nogę. Kiedy Dżaparow w końcu wszedł do sali, obaj prezydenci się powitali.

Nie pierwsza taka sytuacja

Dżaparow to nie pierwszy polityk, który kazał Putinowi na siebie czekać. W lipcu w Teheranie prezydent Rosji stał w pomieszczeniu z reporterami i czekał na Recepa Tayyipa Erdogana.

Kamery zarejestrowały, jak Putin nerwowo przestępuje z nogi na nogę, przełyka ślinę, wypycha językiem policzki. W końcu, gdy po niemal 50 sekundach do pomieszczenia wszedł prezydent Turcji, Putin rozłożył ręce w geście, jakby chciał powiedzieć "no wreszcie".

Pojawiły się wówczas spekulacje, że zachowanie Erdogana to zemsta tureckiego przywódcy za wydarzenia w Moskwie w 2020 roku. Wtedy Erdogan i jego współpracownicy musieli czekać na wejście na spotkanie z Putinem tak długo w przedpokoju, że zmęczeni ostatecznie usiedli na krzesłach.

Strategia na spóźnienie

Do tej pory to Władimir Putin znany był z tego, że spóźniał się na spotkania ze światowymi przywódcami. Według niektórych ekspertów to celowa strategia rosyjskiego prezydenta. W 2002 roku rodziny dzieci, które zginęły w katastrofie samolotu, musiały dwie godziny czekać na pojawienie się Putina na cmentarzu.

W 2003 roku Putin spóźnił się 14 minut na spotkanie z brytyjską królową Elżbietą II. W 2014 r. ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel czekała na Putina cztery godziny i 15 minut.

W 2015 r. na spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie rosyjski przywódca pojawił się godzinę później niż planowano.

45 minut musiał natomiast czekać na Putina w 2018 r. ówczesny prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Helsinkach.