Pentagon planuje wycofać z Afganistanu około połowy spośród 14 tys. służących tam amerykańskich żołnierzy. Taką informację podaje AP, powołując się na źródła we władzach USA. Dodaje, że może do tego dojść latem, jednak na razie nie ma ostatecznej decyzji co do terminu. Agencja AP podkreśla, że jej rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość.

