Dobre wiadomości z Watykanu. Jak przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek czuje się lepiej. Papież już drugi tydzień jest w Watykanie. Wcześniej pięć tygodni spędził w szpitalu. Jak dodano, jest w dobrym nastroju, a fizjoterapia przynosi rezultaty. Prześwietlenie płuc wykazało poprawę ich stanu po zapaleniu.

Papież Franciszek podczas pobytu w klinice Gemelli / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Według biura prasowego wynik wykonanego w tych dniach prześwietlenia wskazuje na "lekką poprawę w złożonym obrazie płucnym".

Dzięki fizjoterapii oddechowej głos Franciszka poprawia się, a fizjoterapia motoryczna pomaga mu lepiej się poruszać - poinformowano.



Stan papieża jest stabilny, ale Franciszek nadal nie przyjmuje wizyt.



Tlenoterapia wysokoprzepływowa stosowana jest w nocy, gdy jest potrzebna. W ciągu dnia jest to tlenoterapia zwyczajna, a na krótkie momenty Franciszek może wyjąć kaniule nosowe.



Papież pracuje - zaznaczyło biuro prasowe. Codziennie odprawia też mszę w kaplicy na piętrze Domu Świętej Marty, gdzie znajduje się jego apartament.



Franciszek wrócił do Watykanu 23 marca po ponad pięciu tygodniach w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Lekarze przyznali tuż przed jego wypisem, że dwukrotnie w czasie hospitalizacji papież miał ciężkie kryzysy oddechowe, zagrażające jego życiu.



Gdy opuszczał szpital, zalecono mu odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej dwa miesiące.

Na razie nie zapadła decyzja o ewentualnej obecności Franciszka podczas uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.