Przewodniczący Konferencji Episkopatu Sri Lanki kard. Malcolm Ranjith ogłosił wznowienie niedzielnych mszy świętych w kościołach kraju. Zostały zawieszone po serii zamachów na świątynie katolickie i hotele, do których doszło w Niedzielę Wielkanocną.

W zamachach wielkanocnych straciło życie ponad 250 osób, a liczba rannych przekroczyła pół tysiąca / M.A.PUSHPA KUMARA / PAP/EPA

W zamachach straciło życie ponad 250 osób, a liczba rannych przekroczyła pół tysiąca.



Tej niedzieli znów odprawimy w Kolombo mszę! - zakomunikował kard. Ranjith, który spotkał się z przedstawicielami mediów po naradzie z duchowieństwem i prezydentem Sri Lanki Maithripalą Siriseną. Wznowienie mszy świętych w pozostałych diecezjach kraju będzie jednak zależało od sytuacji na miejscu i oceny, czy na ich terenie bezpieczeństwo jest wystarczająco zagwarantowane.



Biskup każdej diecezji będzie sam musiał o tym zadecydować. Ocenić, czy policja i siły bezpieczeństwa potrafią zagwarantować bezpieczeństwo. Nie możemy ryzykować życiem członków naszej wspólnoty - podkreślił kard. Ranjith.



Kuria arcybiskupia w Kolombo nie podjęła jeszcze decyzji, czy ze względów bezpieczeństwa możliwe będzie terminowe rozpoczęcie nauki w szkołach katolickich na terenie Sri Lanki. Powinno nastąpić 14 maja.



W ciągu ostatnich dni wspólnota chrześcijańska kraju po przeżytej tragedii próbuje powrócić do normalnego życia. Prezydent Sirisena apelował do wspólnoty międzynarodowej, aby zaniechała już ogłaszania ostrzeżeń przed podróżami na wyspę.



Policja zapewnia, że wszyscy podejrzani o udział w zamachach terrorystycznych lub kontakty z terrorystami zostali aresztowani bądź zginęli w trakcie operacji przeprowadzonych przez siły bezpieczeństwa.



Jako winnych wskazano lokalne organizacje ekstremistyczne National Thowheed Jamath (NTJ) i Jamathei Millathu Ibrahim (JMI), chociaż do przeprowadzenia zamachów przyznało się Państwo Islamskie.