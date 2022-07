Sri Lanka jest w potężnym kryzysie gospodarczym, jakiego nie było tam od wielu lat. Jesteśmy bankrutem - nie ukrywa premier Ranil Wickremesinghe, cytowany przez CNN. Władze przyznają, że miliony ludzi z trudem zdobywają żywność, leki i paliwo.

Protesty na Sri Lance w związku z wielkim kryzysem gospodarczym / CHAMILA KARUNARATHNE / PAP/EPA

Negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w celu ożywienia upadłej gospodarki kraju są trudne, ponieważ uczestniczymy w nich jako kraj-bankrut. Dlatego musimy zmierzyć się z trudniejszą i bardziej skomplikowaną sytuacją niż wcześniej - oświadczył w parlamencie we wtorek premier zamieszkałego przez 22 miliony ludzi południowoazjatyckiego kraju.

Ze względu na stan bankructwa, w którym znajduje się nasz kraj, musimy osobno przedłożyć Funduszowi plan dotyczący naszej zdolności do spłaty zadłużenia - dodał Wickremesinghe. Dopiero, gdy zostanie zaakceptowany, możemy osiągnąć porozumienie na poziomie roboczym. To nie jest prosty proces - powiedział premier.

Oświadczył również, że do końca tego roku inflacja wzrośnie do 60 proc. To będzie trudna i gorzka podróż. Ale kiedyś się skończy. Poprawa może nastąpić - podkreślił.

Sri Lanka przeżywa najgorszy kryzys finansowy od siedmiu dekad. Jej rezerwy walutowe spadły do rekordowo niskiego poziomu, wskutek czego w budżecie państwa zabrakło środków na regulowanie należności za podstawowe importowane produkty, w tym żywność, leki i paliwo.

Zawieszono działalność szkół, a dostęp do paliwa jest bardzo ograniczony. W kilku dużych miastach, w tym w stolicy kraju Kolombo, setki ludzi godzinami stoją w kolejkach po paliwo, dochodzi do starć z policją i wojskiem. W niedzielę minister energii Kanchana Wijesekera powiedział, że w kraju wystarczy paliwa na krócej, niż jeden dzień.

Jeśli chodzi o paliwo i żywność, nasz kraj w pewnym momencie musiał zmierzyć się z tym kryzysem. Dostęp do paliwa został ograniczony. Ceny żywności poszły w górę - powiedział minister, dodając, że międzynarodowe kryzysy, takie jak wojna Rosji z Ukrainą, pogorszyły sytuację.

Wtorkowe przemówienie premiera Sri Lanki na forum parlamentu zostało przerwane przez opozycjonistów skandujących okrzyki "Gota go home" - było to odniesienie do obecnego na sali prezydenta Gotabayi Rajapaksy. Od miesięcy duża część mieszkańców Sri Lanki wzywa Rajapaksę do ustąpienia z urzędu w związku z oskarżeniami o złe zarządzanie gospodarką.

Rząd brytyjski powiedział we wtorek, że w związku z kryzysem gospodarczym na Sri Lance odradza wszystkie podróże do tego kraju, oprócz niezbędnych.