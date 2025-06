Nie masz pomysłu na prezent dla taty? A może wspierasz dzieci w wyborze upominku? Zobacz nasze propozycje – pięć sprawdzonych pomysłów, które będą prawdziwym strzałem w dziesiątkę!

Tablet Lenovo Tab M11 8/128GB Wi-Fi + rysik

Lenovo Tab M11 to urządzenie, które świetnie sprawdzi się jako prezent dla taty lubiącego wygodę, nowoczesność i uniwersalne zastosowanie. Ekran o przekątnej 10,95 cala i rozdzielczości 1 920 x 1 200 pikseli oferuje szczegółowy i jasny obraz, który sprawdza się zarówno podczas oglądania filmów, jak i przeglądania dokumentów. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek G88 w połączeniu z 8 gigabajtami RAM gwarantuje płynne działanie nawet podczas wielozadaniowej pracy. Wbudowana pamięć 128 gigabajtów pozwala przechowywać zdjęcia, książki i aplikacje, a dzięki slotowi na kartę microSD można ją łatwo rozszerzyć. System Android 13 zapewnia wygodną nawigację, a dołączony rysik pozwala prowadzić notatki lub szkicować z większą precyzją. Obudowa w odcieniu Storm Grey prezentuje się elegancko, a bateria 7 040 miliamperogodzin wystarcza na cały dzień aktywnego użytkowania. Tab M11 to praktyczne i stylowe rozwiązanie dla każdego nowoczesnego taty.

Zestaw elektronarzędzi DeWalt DCK2020P2T

Zestaw DeWalt DCK2020P2T to znakomity prezent dla każdego ojca, który ceni jakość wykonania i funkcjonalność podczas prac domowych czy warsztatowych. W komplecie znajdują się dwie niezawodne maszyny: wiertarko-wkrętarka DCD796 oraz zakrętarka udarowa DCF887. Obie zasilane wydajnymi akumulatorami 18 V XR Li-Ion. Narzędzia charakteryzują się dużą mocą, precyzją i odpornością na intensywną eksploatację, a trzybiegowa przekładnia i technologia bezszczotkowa zapewniają dłuższą żywotność silnika. Walizka systemowa umożliwia łatwy transport i przechowywanie całego zestawu, a szybka ładowarka pozwala uzupełnić energię w kilka chwil, skracając przestoje w pracy. Ergonomiczne uchwyty i solidna konstrukcja sprawiają, że korzystanie z urządzeń jest wygodne nawet podczas wielogodzinnych zadań.

Konsola Sony PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 Slim to propozycja, która zachwyci każdego tatę, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna przygodę z grami, czy od lat śledzi nowinki ze świata rozrywki cyfrowej. Smuklejsza wersja kultowej konsoli oferuje tę samą moc obliczeniową, opartą na procesorze AMD Ryzen Zen 2 i karcie graficznej RDNA 2, co pozwala uruchamiać najnowsze gry w rozdzielczości 4K przy stabilnych 60 klatkach na sekundę. 1 TB pamięci SSD gwarantuje szybkie wczytywanie oraz dużo miejsca na tytuły AAA. Zmieniony design sprawia, że konsola lepiej wpisuje się w nowoczesne wnętrza i zajmuje mniej przestrzeni. DualSense zapewnia realistyczne doznania dzięki haptycznym wibracjom i adaptacyjnym spustom. Możliwość korzystania z serwisu PS Plus otwiera dostęp do setek gier i rozgrywki online.

Golarka Philips Seria 7000 S7885/50 SkinIQ

Model S7885/50 z serii Philips 7000 to idealna propozycja dla ojca, który ceni codzienny komfort i perfekcyjny wygląd. Technologia SkinIQ automatycznie dostosowuje moc golenia do gęstości zarostu, dzięki czemu proces jest skuteczny, ale delikatny dla skóry. Głowice 360 stopni Flex poruszają się płynnie w każdym kierunku, dokładnie dopasowując się do kształtu twarzy i szyi. Ostrza SteelPrecision wykonują aż 90 000 cięć na minutę, zapewniając wyjątkowo gładki efekt. Urządzenie nadaje się do golenia zarówno na sucho, jak i na mokro, co pozwala dopasować zabieg do własnych preferencji. Wbudowany trymer umożliwia precyzyjne modelowanie bokobrodów i wąsów. Czas pracy do 60 minut na jednym ładowaniu oraz możliwość szybkiego doładowania w 5 minut czynią tę golarkę niezwykle wygodną w użytkowaniu.

Smartwatch Huawei Watch GT 5 Classic

Huawei Watch GT 5 Classic to wyjątkowy prezent na Dzień Ojca, który ceni technologię, elegancję i aktywny tryb życia. Koperta o średnicy 46 milimetrów łączy klasyczne wzornictwo z nowoczesnym wnętrzem, a skórzany pasek w odcieniu brązu dodaje urządzeniu stylowego charakteru. Ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli zapewnia wysoką czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. System TruSeen 5.5+ monitoruje tętno i natlenienie krwi z dużą precyzją, a zaawansowane funkcje treningowe wspierają aż 100 różnych dyscyplin sportowych. Smartwatch oferuje także prowadzenie rozmów przez Bluetooth, odbieranie powiadomień oraz sprawdzanie prognozy pogody. Bateria działa nawet do 14 dni na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie magnetyczne ułatwia codzienną obsługę. To zegarek, który pozwala dbać o zdrowie, styl i efektywność każdego dnia.

