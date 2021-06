99 osób jest wciąż poszukiwanych po zawaleniu się części 12-piętrowego apartamentowca w Surfside w aglomeracji Miami - podała policja hrabstwa Miami-Dade. Dotąd potwierdzono śmierć jednej osoby, co najmniej 10 osób zostało rannych.

Miejsce katastrofy / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Służby spodziewają się, że ostateczny bilans ofiar będzie znacznie wyższy.

Według CNN na miejscu katastrofy słychać dochodzące spod gruzów głosy.

Jak poinformowały władze Miami-Dade, liczba 99 niezlokalizowanych dotąd osób nie oznacza, że wszystkie z nich były w budynku w chwili jego zawalenia się. Chodzi o osoby, które mogły tam być i od tego czasu nie dały znaku życia.

Wśród zaginionych są m.in. siostra pierwszej damy Paragwaju i jej rodzina, która przebywała na 10. piętrze budynku. Inne osoby, które mogły być w budynku, to dziewięciu obywateli Argentyny i czterech Wenezuelczyków.



Częściowo zawalony budynek / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Do częściowego zawalenia się budynku doszło około godz. 2 w nocy (godz. 8 czasu polskiego). W wybudowanym w 1981 r. położonym tuż przy plaży apartamentowcu było ponad 130 mieszkań. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się 40-letniego bloku doszło zaledwie jeden dzień po tym, jak pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną. Przyczyna katastrofy jest nieznana, a według "WP" jej ustalenie może zająć długi czas. Średnia cena apartamentu w położonym nad Oceanem budynku wynosiła ok. 600 tys. dolarów.



Należąca do aglomeracji Miami miejscowość Surfside jest znana jako ośrodek społeczności ortodoksyjnych Żydów, a także jako "mała Argentyna" ze względu na dużą liczbę imigrantów z tego kraju.