Tragiczne w skutkach ulewy i osunięcia ziemi w Nepalu. Żywioł pochłonął życie co najmniej 22 osób w ciągu ostatnich 36 godzin - poinformowały w niedzielę władze. Rwąca woda zrywała mosty na rzekach.

Osiemnaście osób zginęło w wyniku osunięcia się ziemi w kilku miejscach na wschodzie Nepalu przy granicy z Indiami - podał rzecznik policji Binod Ghimire.

Dodał, że trzy osoby zginęły na południu kraju na skutek uderzenia piorunów, a jedna utonęła na wschodzie.

Ghimire powiedział, że do osunięć ziemi doszło również w innych górskich miejscowościach i trwają tam prace ratunkowe. Dostęp do poszkodowanych utrudniają często zalane lub zablokowane drogi.

W sobotę wszystkie loty krajowe zostały odwołane z powodu deszczy i słabej widoczności, ale wznowiono je w niedzielę.

Władze prewencyjnie zamknęły główne autostrady łączące Katmandu z innymi regionami. Decyzję tę podjęto w momencie, gdy do stolicy wracają z prowincji setki tysięcy osób uczestniczących w największym festiwalu hinduistycznym kraju, Daśain. Czwartek był głównym dniem tego dwutygodniowego święta.

Weekendowe ulewne deszcze zbiegły się w czasie z końcem pory monsunowej w Nepalu, która trwa zwykle od czerwca do połowy września.