Tragiczne w skutkach ulewy i osunięcia ziemi w Nepalu. Żywioł pochłonął życie co najmniej 22 osób w ciągu ostatnich 36 godzin - poinformowały w niedzielę władze. Rwąca woda zrywała mosty na rzekach.

Tragiczne żniwo ulew i osunięć się ziemi w Nepalu. Jest wiele ofiar (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Osiemnaście osób zginęło w wyniku osunięcia się ziemi w kilku miejscach na wschodzie Nepalu przy granicy z Indiami - podał rzecznik policji Binod Ghimire.

Dodał, że trzy osoby zginęły na południu kraju na skutek uderzenia piorunów, a jedna utonęła na wschodzie.

Ghimire powiedział, że do osunięć ziemi doszło również w innych górskich miejscowościach i trwają tam prace ratunkowe. Dostęp do poszkodowanych utrudniają często zalane lub zablokowane drogi.