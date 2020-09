Trzy osoby zginęły, a jedna została uznana za zaginioną po przejściu nad Grecją śródziemnomorskiego quasi-cyklonu Ianos - poinformowały władze Grecji.

Powodzie i liczne podtopienia to efekt huraganu, który szaleje w Grecji / VASSILIS PSOMAS / PAP/EPA

Przechodzący nad Grecją subtropikalny huragan, typu "medicane", spowodował przerwy w dostawach energii elektrycznej na Wyspach Jońskich i w zachodnim Peloponezie. Skutkiem przejścia cyklonu są również liczne powodzie i podtopienia.

W środkowej Grecji, w miastach Farsala i Karditsa wiele drzew zostało połamanych i wyrwanych z korzeniami. Doszło też do lokalnych powodzi i podtopień.

Najbardziej dramatyczne skutki przejścia huraganu odnotowano w mieście Karditsa. Lokalne władze podały, że w miejscowości zalanych zostało ok. 5 tys. domów.

Tragiczny bilans huraganu

Pod dachem jednego z budynków, który runął w posadach, znaleziono w piątek ciało starszego mężczyzny. W sobotę w tej samej okolicy natrafiono na zwłoki 63-latka. W pobliskiej Farsali podczas akcji odgruzowywania zniszczonego budynku odkryto ciało starszej kobiety - poinformowała straż pożarna.

W Tesalii, gdzie doszło do licznych powodzi i podtopień, zniszczone są mosty, uszkodzone autostrady, a pola uprawne i pastwiska zamieniły się w bajora. Filmy publikowane w mediach społecznościowych pokazują rolników starających się ratować stada owiec na zalanych terenach.

Wideo youtube

W mieście Muzaki, które leży w tym regionie, doszło do wylania rzeki. Powódź zniszczyła miejscowy szpital.

W sobotę wieczorem subtropikalny cyklon Ianos przesunął się nad Kretę. Ulewy spowodowały liczne podtopienia domów i sklepów na wyspie. Straż pożarna była wzywana 2450 razy. Ratowano głównie ludzi i zwierzęta z terenów odciętych od świata. Usuwano również powalone drzewa, jak również wypompowywano wodę z piwnic domów oraz instytucji.

Wideo youtube

Reakcja władz

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zapowiedział w niedzielę, że odwiedzi tereny dotknięte skutkami huraganu Ianos w najbliższych dniach. Obiecał też pomoc państwa dla terenów dotkniętych skutkami żywiołu.



Huragany typu "medicane" nawiedzają Grecję co jakiś czas od 1995 r. Ich nazwa pochodzi od połączenia członów słów Mediterranean Sea, czyli Morze Śródziemne z cane, co jest końcówką określenia hurricane (huraganu). To formacja cykloniczna, która wykazuje właściwości tropikalnego sztormu, czy też tropikalnego huraganu.

W ostatnich latach gwałtowne burze typu "medicane" stały się częstsze. W 2017 r. podobny huragan spowodował śmierć 25 osób. Setki tysięcy osób zostały pozbawione dachu nad głową.