​Dziesięć osób, w tym matkę, brata i wujów, aresztowano w związku z zabójstwem ośmioletniej Narin Guran w prowincji Diyarbakir na południowym-wschodzie Turcji. Sprawa budzi oburzenie tureckiej opinii publicznej.

Protesty po śmierci ośmioletniej Narin Guran / OZAN KOSE/AFP / East News

W piątek sąd nakazał aresztowanie ośmiu osób w związku ze śmiercią dziewczynki. Wcześniej aresztem objęto dwóch podejrzanych - jej wujka, szefa władz wioski (muchtar), a także jego pracownika. Łącznie w ramach śledztwa zatrzymane zostały 24 osoby.

Matkę i brata dziecka oskarżono o współudział w morderstwie, a pozostałych aresztowanych, w tym wujka i kuzynów, o niszczenie dowodów. Muchtar został wcześniej oskarżony o morderstwo.

Dziewczynka mogła zobaczyć coś, czego "nie powinna widzieć"

Ośmioletnia Narin Guran zaginęła 21 sierpnia, gdy wyszła z domu na zajęcia z nauki Koranu. Dziecka przez 19 dni poszukiwały tysiące ludzi. 8 sierpnia zwłoki dziewczynki znaleziono w strumieniu nieopodal wsi, w której mieszkała .

Po tym, jak zaginiona Narin Guran została zamordowana, włożono ją do worka i wyniesiono do strumienia. Przykryto gałęziami i kamieniami, by nie wzbudzać podejrzeń - poinformował Murat Zorluoglu, gubernator prowincji Diyarbakir na południowym-wschodzie Turcji.

Jeden z podejrzanych, sąsiad i pracownik muchtara, przyznał się do udziału w przestępstwie podczas przesłuchania.

Serwis Bianet przekazał, że podejrzany, który nie jest spokrewniony z dziewczynką, miał powiedzieć, iż jej wujek przywiózł zwłoki dziecka owinięte w koc i wydał mu polecenie, by "się ich pozbył" w zamian za 200 tys. lir (5,8 tys. dolarów). Zeznał, że było to w dniu zaginięcia ośmiolatki.

Deputowany rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju nie wykluczył, że dziewczynka "mogła zostać zabita przez wujka, ponieważ zobaczyła coś, czego 'nie powinna' widzieć". Prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że winni powinni być jak najsurowiej ukarani.

W związku ze śmiercią dziewczynki przez Turcję przelała się fala protestów. Uczestnicy manifestacji apelowali o większą ochronę dzieci i oskarżali władze o to, że nie znalazły dziecka wcześniej.