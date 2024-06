Jak informują słowackie służby ratunkowe, autobus został zniszczony w wyniku zderzenia, a lokomotywa stanęła w płomieniach.

Na miejscu pracowały zespoły ratowników, skierowano też do akcji trzy śmigłowce medyczne. Ofiary śmiertelne i co najmniej pięcioro rannych to pasażerowie autobusu.



Szef słowackiego resortu spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach tragedii.