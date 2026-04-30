Rzeźba schodzącego z cokołu mężczyzny w garniturze, który w jednej ręce trzyma flagę całkowicie zasłaniającą mu twarz, pojawiła się na Waterloo Place w centrum Londynu. Na dole cokołu widnieje wyryty podpis Banksy'ego. Wywołało to spekulacje, że może to być najnowsze dzieło brytyjskiego artysty street art, działającego pod pseudonimem, który od lat ukrywa swoją prawdziwą tożsamość.

Rzeźba z podpisem brytyjskiego artysty Banksy'ego wyrytym na cokole na Waterloo Place w centrum Londynu, 30 kwietnia 2026 roku / RICHARD A. BROOKS/AFP/East News / East News

Banksy znów zaskakuje?

W centrum Londynu 29 kwietnia pojawiła się rzeźba, która przedstawia mężczyznę w garniturze, który niejako schodzi z cokołu "w przepaść". W ręce trzyma flagę, która zakrywa mu twarz.

Jak podaje BBC, posąg stoi na Waterloo Place, w pobliżu pomników Edwarda VII, Florence Nightingale i Pomnika Wojny Krymskiej.

Na dole cokołu widnieje wyryty napis "Banksy", co prowadzi do spekulacji, że to właśnie ten jeden z najbardziej nieuchwytnych artystów jest autorem rzeźby.

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia. Nie ma też jednoznacznej informacji, kogo przedstawia rzeźba, lecz przypatrując się bacznie, z pewnością większość nie będzie miało większych wątpliwości.

Nowa rzeźba w Londynie, której autorem jest prawdopodobnie Banksy / Stefan Rousseau/Press Association/East News / East News

Nowa rzeźba w Londynie, której autorem jest prawdopodobnie Banksy / RICHARD A. BROOKS/AFP/East News / East News