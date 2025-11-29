W Rumunii tysiące gospodarstw domowych zostały w sobotę odcięte od wody, w wyniku trwającej od piątku awarii wodociągów. Chodzi o co najmniej 12 miejscowości okręgu Prahova, zamieszkanych przez kilkaset tysięcy osób - przekazały lokalne władze cytowane przez Radio Romania Actualitati.

Rumunia/zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W środkowej Rumunii tysiące gospodarstw domowych w sobotę zostały pozbawione dostaw wody, w wyniku trwającej od piątku awarii wodociągów.

Doszło do niej w co najmniej 12 miejscowościach okręgu Prahova, zamieszkanych przez kilkaset tysięcy osób - wynika z informacji przekazanych przez lokalne władze, na które powołuje się Radio Romania Actualitati.

Z ustaleń władz okręgu wynika, że awaria powstała wskutek usterki technicznej systemu wodociągów w rejonie tamy wodnej Paltinu. Eksperci twierdzą, że przyczyną było zmętnienie wody w rzekach Doftana, Prislop oraz Negras.

W popołudniowym komunikacie miejscowe władze sprecyzowały, że wysoki osad w rzekach regionu jest efektem licznych opadów deszczu w ostatnich dniach, a zmętnienie wody "przekracza dopuszczalne limity do jej konsumpcji".

Obecnie nie występują warunki umożliwiające uzdatnianie wody zgodnie z wymaganymi parametrami (...) do spożycia jej przez ludzi - przekazała administracja okręgu Prahova.