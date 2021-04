Szwedzka policja zatrzymała mężczyznę, podejrzewanego o dokonanie kilkudziesięciu gwałtów. 34-latek już został okrzyknięty największym gwałcicielem w tym kraju. Funkcjonariusze dotarli do 26 ofiar bandyty, ale podejrzewa, że może być ich znacznie więcej.

/ foto. Polisen /

34-letni mężczyzna został zatrzymany w listopadzie zeszłego roku w związku z przestępstwem narkotykowym. Wtedy w jego telefonie komórkowym policja odkryła filmy z nagraniami gwałtów.

Mężczyzna zwabiał swoje ofiary do domu, odurzał, a kiedy traciły przytomność gwałcił. Swoje wyczyny uwieczniał na filmach.

Policja dotarła do 26 poszkodowanych kobiet. "Niektóre same się zgłosiły, inne zidentyfikowaliśmy na podstawie materiału filmowego" - mówi kierująca dochodzeniem prokurator Helena Nordstrand. Przyznała, że policja nie zdołała dotrzeć do wszystkich kobiet widocznych na filmach, a to oznacza, że ofiar seryjnego gwałciciela jest znacznie więcej.

Mężczyzna wszystkiego się wypiera. Jak pisze gazeta "Aftonbladet", w chwili zatrzymania prowadził normalne życie, miał dziewczynę, z którą mieszkał.

To gwałtów miało dojść w jego mieszkaniu w Sztokholmie od 2018 do 2020 roku. Swoje ofiary spotykał w barach w centrum stolicy Szwecji.