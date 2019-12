Serbskie media informują o wypadku do jakiego doszło na Dunaju. Sześć osób zaginęło w poniedziałek po wywróceniu się łodzi z dwunastoma migrantami. Władze nie wydały na razie żadnego oświadczenia w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Francisco García Guerrero / PAP/EPA

Do wypadku doszło wczesnym rankiem, kiedy migranci usiłowali przeprawić się przez Dunaj w kierunku Chorwacji, będącej członkiem Unii Europejskiej - podała serbska telewizja RTS. Inne serbskie media przekazały, że wśród zaginionych migrantów jest dwoje dzieci. Pozostałym osobom udało się dopłynąć do Serbii.

Serbsko-chorwacka granica, licząca nieco ponad 200 km długości, biegnie wzdłuż Dunaju, przekraczając go w kilku miejscach.



Poniedziałkowy incydent ilustruje zagrożenia, z jakimi zmagają się migranci próbujący dotrzeć do UE, uciekając przed przemocą i biedą w swoim kraju. Tysiące migrantów pozostaje na Bałkanach, szukając sposobów na przedostanie się do bogatych państw unijnych.