Temat migracji powraca wraz z problemem z uchodźcami na Morzu Śródziemnym. Unijne kraje nie chcą ich przyjmować. Mieszkańcy UE uważają, że najważniejszym wyzwaniem dla Unii jest właśnie problem migracji. Z najnowszego Eurobarmetru, czyli sondażu przeprowadzonego we wszystkich 28 państwach wynika, że także Polacy uważają, że migracja to najważniejszy problem do rozwiązania dla Unii.

