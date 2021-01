Rosyjscy obrońcy praw człowieka odwiedzili Aleksieja Nawalnego w moskiewskim areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna. Opozycjonista podziękował za wsparcie i powiedział działaczom, że funkcjonariusze nie wywierali na niego presji psychicznej ani fizycznej.

Aleksiej Nawalny / NAVALNY PRESS TEAM / HANDOUT / PAP/EPA

Spotkanie z Nawalnym opisał Aleksiej Mielnikow, działacz komisji społecznej monitorującej więzienia. Nawalny jest sam w trzyosobowej celi, ponieważ musi przejść 14-dniową kwarantannę. Cela wyposażona jest w telewizor, czajnik elektryczny, lodówkę.

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w areszcie, po przybyciu tam w poniedziałek wieczorem Nawalny wziął prysznic. Wydano mu: pościel (materac, poduszkę, koc, bieliznę pościelową), naczynia (talerz, kubek i łyżkę) i przybory higieniczne (szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, jednorazową maszynkę do golenia, papier toaletowy).



Opozycjonista powiedział działaczom, że cieszy się, iż znów jest w ojczyźnie i podziękował za wsparcie. Powiedział także, że funkcjonariusze aresztu nie wywierają na niego presji. Działacze poinformowali go o przysługujących mu prawach w areszcie.



Nawalny został nakazem sądu umieszczony w areszcie na 30 dni, do 15 lutego. Rosyjskie służby więzienne domagają się wykonania wobec niego wyroku w zawieszeniu, wydanego pięć lat temu. Decyzję o tym sąd podejmie 2 lutego.



Opozycjonista został zatrzymany w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, tuż po przylocie z Berlina, gdzie leczył się po próbie otrucia bojowym środkiem chemicznym. Nawalny uważa, że próbowano go zabić i że stoją za tym władze Rosji.