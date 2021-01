Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do 15 lutego - zdecydował sąd. Jego posiedzenie odbyło się na komisariacie policji w Chimkach pod Moskwą, gdzie Nawalnego przewieziono po aresztowaniu w niedzielę na lotnisku Szeremietiewo. Krytyk Kremla został zatrzymany po wylądowaniu na rosyjskim lotnisku po przylocie z Berlina. W Niemczech przebywał na leczeniu po próbie otrucia go środkiem bojowym z grupy Nowiczok w Rosji.

Zwolennik Aleksieja Nawalnego na lotnisku Wnukowo. Trzyma napis "Witaj ponownie" / ITAR/TASS/Sergei Bobylev / PAP/ITAR-TASS

O decyzji sądu poinformował adwokat Nawalnego, Wadim Kobziew. O umieszczenie go w areszcie wnioskowała Federalna Służba Więzienna (FSIN).

Chce ona, by rosyjski opozycjonista pozostał w areszcie śledczym do czasu, gdy rozpatrzony zostanie jej wniosek o zamianę wydanego wobec niego w 2014 roku wyroku w zawieszeniu na bezwzględne wykonanie kary, czyli pozbawienie wolności.

Według mediów sąd zajmie się tym wnioskiem 29 stycznia.



Nawalny z wyrokiem

Nawalny został w 2014 roku skazany na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu na pięć lat za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher.

W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej.

Wrócił z Berlina do Moskwy. Zatrzymany zaraz po wylądowaniu

Federalna Służba Więzienna (FSIN) oznajmiła, że Nawalny został zatrzymany podczas przechodzenia kontroli paszportowej.

Rosyjski opozycjonista wracał do kraju z Berlina, gdzie był leczony po tym, jak próbowano go otruć bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok.

Służby informują, że 29 grudnia 2020 roku wysłany został za Nawalnym list gończy "w związku z wielokrotnym naruszeniem warunków okresu próby", obowiązujących go z powodu zawieszania wykonania wyroku.



Rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) podała, że opozycjonista Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do decyzji sądu, który określi wobec niego tzw. środek zapobiegawczy.

FSIN chce, by sąd zamienił Nawalnemu wyrok w zawieszeniu na karę więzienia.



Nawalny: "Nie bójcie się, wychodźcie na ulice"

Nie bójcie się, wychodźcie na ulice - wezwał swych zwolenników rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny w nagraniu wideo, opublikowanym po decyzji sądu, który w poniedziałek nakazał zatrzymanie go w areszcie do połowy lutego.



Nawalny oznajmił, że władze boją się, że ludzie wyjdą na ulice, ponieważ "to jest ten czynnik polityczny, którego nie można ignorować".



Opozycjonista mówił o "bandzie złodziei, która przez 20 lat grabiła kraj".

Oni boją się tych ludzi, którzy mogą przestać się bać i uświadomić sobie swoją siłę - oświadczył. Wzywam was - nie milczcie, sprzeciwiajcie się, wychodźcie na ulice! - zaapelował.



Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow oświadczył, że sztaby polityka w całej Rosji "bezzwłocznie zaczynają przygotowania do wielkich mityngów", które odbędą się 23 stycznia.

We wtorek debata w Parlamencie Europejskim

Biuro prasowe Parlamentu Europejskiego potwierdziło, że do wtorkowego porządku obrad został dodany punkt dotyczący aresztowania rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.



Głosowanie nad ewentualną rezolucją odbędzie się w czwartek.





Po zatrzymaniu Nawalny spędził noc na komisariacie

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny spędził noc z niedzieli na poniedziałek na komisariacie policji w Chimkach pod Moskwą. Policja nie dopuściła do niego adwokatów.



Nawalny został zatrzymany zaraz po kontroli paszportowej na lotnisku, po tym jak w niedziele wylądował w Rosji, wracając z Berlina.



Jak poinformowała obrończyni Nawalnego Olga Michajłowa, policja w Chimkach potwierdziła, że po zatrzymaniu Nawalny został przewieziony na tamtejszy komisariat, gdzie spędził noc.