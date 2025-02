Elon Musk, miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa, zareagował na umowę entuzjastycznie. "Świetny pomysł!" - napisał na X.

Rubio uczestniczy obecnie w kilku wizytach oficjalnych, rozpoczętych spotkaniami w Panamie i Salwadorze. W kolejnych dniach zawita do Kostaryki, Gwatemali i Dominikany.

CNN: USA mają zakaz deportacji swoich obywateli

Jak poinformował portal stacji CNN, powołując się na źródło w administracji, władze w Waszyngtonie nie planują deportacji obywateli amerykańskich. Stany Zjednoczone mają całkowity zakaz deportowania swoich obywateli, niezależnie od tego, czy są skazańcami, czy nie - powiedziała CNN Leti Volpp, profesor prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, specjalizująca się w prawie imigracyjnym i teorii obywatelstwa.

W amerykańskich analizach rządowych system penitencjarny w Salwadorze opisywany jest jako "surowy i niebezpieczny". "W wielu zakładach karnych warunki sanitarne, dostęp do wody pitnej, wentylacja, regulacja temperatury i światła są niewystarczające lub w ogóle ich brakuje" - uważają władze USA.

Po spotkaniu z prezydentem Bukele Rubio podpisał memorandum o rozwoju współpracy obu państw w dziedzinie nuklearnej w celach cywilnych.

USA chce zabezpieczyć się ws. migrantów

Rubio usiłuje zarówno skłonić inne państwa do przyjmowania ich obywateli, deportowanych z USA, jak też doprowadzić do zawarcia przez Stany Zjednoczone umów z krajami trzecimi. W takich przypadkach do tych państw mogliby być deportowani migranci, których przyjęcia odmawiają ich własne kraje - wyjaśniła agencja Reutera.

Kwestia powstrzymania napływu nielegalnych migrantów do USA była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej Trumpa, który koncentrował się zwłaszcza na przypadkach przestępstw popełnianych przez przybyszów. Natomiast Rubio określił ostatnio masowe migracje jako "jedną w wielkich współczesnych tragedii" - przypomniała agencja AP. (To zjawisko) wpływa na państwa całego globu. Wiele osób uczestniczących w migracjach pada po drodze ofiarami (handlu ludźmi). Nie jest to dobre dla nikogo - ocenił sekretarz stanu.

Ostatnio pisaliśmy o 300 tys. Wenezuelczyków przebywających w Stanach, którym może grozić wydalenie. Ludziom tym przyznano wcześniej status TPS (ang. Temporary Protection Status - Tymczasowy Status Ochronny). Obejmuje on migrantów, dla których powrót do kraju wiąże się z niebezpieczeństwem.