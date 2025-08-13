Całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne 12 sierpnia 2026 roku w zachodniej części wyspy, w tym w Reykjaviku, czyli stolicy kraju. Islandczycy spodziewają się dużej liczby turystów.

Zjawisko astronomiczne będzie widoczne 12 sierpnia 2026 roku w zachodniej części wyspy / Shutterstock

Rzadkie zjawisko

Jak twierdzi popularyzator wiedzy naukowej i twórca strony www.eclipse2026.is, Sævar Helgi Bragason, zaćmienie będzie można obejrzeć z Fiordów Zachodnich oraz półwyspów Snæfellsnes i Reykjanes 12 sierpnia 2026 roku.

Ostatnio Słońce w tym regionie zostało całkowicie przesłonięte w roku 1954. Następnym razem wydarzy się to dopiero w 2196 roku.

Eklipsę będzie można zobaczyć też w Hiszpanii oraz w częściach Ameryki Północnej, Skandynawii, Europy i Afryki Zachodniej. Tam jednak wystąpi jedynie zaćmienie częściowe.

Islandczycy będą świętować

Z okazji zaćmienia w dniach 12-15 sierpnia na Snæfellsnes odbędzie się The 2026 Iceland Eclipse Festival. Wystąpi tam około stu prelegentów i gości ze świata sztuki i nauki, którzy poruszą tematy dotyczące między innymi eksploracji kosmosu i sztucznej inteligencji.

Wydarzeniu będą towarzyszyć występy gwiazd muzyki, takich jak nominowany do nagrody Grammy włoski zespół elektroniczny MEDUZA czy niemiecki duet Booka Shade.

W ramach festiwalu organizowane będą też treningi jogi, medytacje czy wycieczki krajoznawcze.

Przygotowania do przyjazdu turystów

Bragason, który już czterokrotnie obserwował zaćmienia w różnych częściach świata, w rozmowie z islandzką telewizją publiczną RUV stwierdził, że w tym okresie wyspę najprawdopodobniej odwiedzą tysiące turystów.

Duże firmy turystyczne planują wycieczki i już mają problemy ze znalezieniem pokoi hotelowych. Najprawdopodobniej na ten konkretny termin Islandia będzie po prostu wyprzedana - powiedział też w rozmowie z innym islandzkim nadawcą Ríkisútvarpið.

Wyprawę na Islandię w tym terminie warto planować jak najszybciej.

Telewizja RUV skontaktowała się z właścicielką hotelu na południu Fiordów Zachodnich, która pierwszą rezerwację na 12 sierpnia 2026 roku otrzymała już 13 lat temu. Kobieta myślała wtedy, że to pomyłka, jednak później o tę datę zaczęli pytać inni chętni do zobaczenia zaćmienia turyści.

Władze gmin na zachodzie wyspy zaczęły już przygotowania do przyjęcia gości z całego świata. Trwają prace nad poprawą infrastruktury, między innymi dróg i parkingów. Dojazd do punktów widokowych będzie zapewniony też przez islandzki transport zbiorowy.



