Nie miłość, tylko strategiczna kalkulacja

Według informacji amerykańskiego serwisu Radar Online, Brigitte Macron nie zamierza rozstawać się z mężem, dopóki "świat nie przestanie nazywać go prezydentem". Decyzja ta - jak donoszą źródła zbliżone do Pałacu Elizejskiego - ma być elementem "strategicznej kalkulacji dotyczącej wizerunku i spuścizny". Ona nigdzie się nie wybiera. Nie, dopóki kamery wciąż nagrywają - podkreśla cytowany przez media informator.

W kuluarach Pałacu Elizejskiego mówi się wprost, że obecność Brigitte u boku Emmanuela Macrona to nie kwestia uczuć, lecz wyrachowanego planu na utrzymanie spójnego wizerunku prezydenckiej pary. Ona zna swoją rolę. Zna konsekwencje. I wie, jak to wygląda... To nie miłość. To strategiczna kalkulacja - przekazał informator.

Wszystko wskazuje na to, że Brigitte Macron świadomie przyjęła rolę pierwszej damy, która - mimo osobistych trudności - nie dopuści do publicznego rozwodu w trakcie prezydentury męża. Taki krok mógłby bowiem wywołać polityczne trzęsienie ziemi i zaszkodzić nie tylko wizerunkowi Emmanuela Macrona, ale także całej francuskiej scenie politycznej.

Wśród osób z otoczenia prezydenckiej pary panuje przekonanie, że prawdziwe zmiany mogą nadejść dopiero po zakończeniu kadencji Macrona. Wtedy zacznie się prawdziwa historia - spekulują wtajemniczeni.

Do maja 2027 roku Brigitte Macron ma więc pełnić rolę strażniczki rodzinnego wizerunku, unikając wszelkich kontrowersji, które mogłyby zaszkodzić prezydentowi. Jak podkreślają źródła, jej obecność u boku Emmanuela to "wyrachowany wysiłek", by utrzymać pozory zjednoczonego frontu w oczach opinii publicznej.