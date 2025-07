Zapuszczał 50 lat

Historia jego brody sięga ponad pół wieku. Najstarsza jej część, wąsy, nigdy nie były przycinane. Pozostałe partie zarostu dołączały z czasem, tworząc imponującą całość. Mistrz świata przyznaje, że od dawna nie używa nożyczek do swojego zarostu - wszystko, co odrasta, naturalnie wkomponowuje się w istniejącą już brodę. Długie włosy z czasem wypadają, a całość się regeneruje - tłumaczy.

Pielęgnacja tak wyjątkowej brody wymaga ogromnego zaangażowania. Każdego dnia Burkhardt poświęca na stylizację zarostu około 30 minut. W skali roku daje to aż 182,5 godziny spędzone przed lustrem. Przygotowania do konkursów są jeszcze bardziej czasochłonne - stylizacja na mistrzostwa potrafi trwać nawet sześć godzin. To właśnie dbałość o każdy szczegół i perfekcyjne ułożenie włosów przekonują jurorów na całym świecie.

Jürgen Burkhardt nie ukrywa, że sukces w świecie brodaczy to nie tylko kwestia długości zarostu, ale przede wszystkim jego kondycji i wyglądu. Jego sprawdzony zestaw pielęgnacyjny to szczotka z naturalnego włosia dzika, wysokiej jakości olejek do brody oraz regularne, dokładne szczotkowanie. To sprawia, że broda jest lśniąca i wygląda zdrowo - zdradza swój sekret.

Przygoda Burkhardta z konkursami rozpoczęła się ponad 30 lat temu. Pierwszy tytuł mistrza świata zdobył w 1997 roku. Od tego czasu nieustannie utrzymuje się w światowej czołówce. Na co dzień pracuje jako fotograf w Leinfelden-Echterdingen, ale to właśnie broda przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność.