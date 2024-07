"Jest o czym rozmawiać" - tak na propozycję zestrzeliwania rosyjskich rakiet, które mogą zagrażać Polsce zareagował rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Temat może znaleźć się na agendzie rozpoczynającego się w Waszyngtonie szczytu NATO.

Wyrzutnia rakiet balistycznych Iskander / Shutterstock

Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet lecących w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy to potencjalny temat do dyskusji podczas szczytu NATO - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Odniósł się w ten sposób do pomysłu zgłoszonego przez premiera Donalda Tuska podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Nie mam dziś do ogłoszenia żadnych zmian, ani w polityce USA, ani w polityce NATO. Ale oczywiście zawsze, gdy członek NATO chce podnieść jakąś politykę, ma taką możliwość i może omówić ją z innymi głowami państw. W tym tygodniu mamy szczyt i jestem pewien, że to jest coś, o czym można rozmawiać - powiedział Miller podczas poniedziałkowego briefingu.

Tusk podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim stwierdził, że ta "idea, która narodziła się w Polsce" jest od dłuższego czasu przedmiotem rozmów. Zaznaczył jednak, że propozycja ta musi mieć poparcie NATO.

Potrzebujemy tutaj współpracy z NATO. W interesie Polski i Ukrainy jest, żeby takie działanie miało pieczątkę zatwierdzenia społeczności międzynarodowej, najlepiej NATO - informował szef polskiego rządu. Zdaję sobie sprawę, że te decyzje mogą być niewystarczające dla Ukrainy, ale będę rozmawiał z sojusznikami, jak takie działania zorganizować - dodawał.

Atak na szpital dziecięcy w Kijowie: Sojusznicy ogłoszą wsparcie dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w poniedziałek w oświadczeniu potępiającym poniedziałkowy atak Rosji na największy szpital dziecięcy w Kijowie, że podczas szczytu sojusznicy ogłoszą "nowe środki", by wzmocnić obronę powietrzną Ukrainy.

Rosyjskie ataki rakietowe, które zabiły dzisiaj dziesiątki ukraińskich cywilów i wywołały zniszczenia i ofiary w największym kijowskim szpitalu dziecięcym są potwornym przypomnieniem brutalności Rosji. To kluczowe, by świat nadal stał z Ukrainą w tym ważnym momencie i by nie ignorował rosyjskiej agresji - przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych.