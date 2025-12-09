Polacy są podzieleni w ocenie działań państwa wobec aktów rosyjskiej dywersji – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM. 42 proc. badanych uznaje reakcję państwa za wystarczającą, podczas gdy 32 proc. ocenia ją jako niewystarczającą. Aż 26 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Premier Donald Tusk i ministrowie po akcie dywersji na kolei fot. KPRM/X

42 proc. Polaków uważa, że reakcja państwa na rosyjską dywersję jest wystarczająca, a 32 proc. jest przeciwnego zdania.

Największe zadowolenie z działań państwa deklarują osoby starsze, z wykształceniem średnim oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Najwięcej krytycznych opinii pojawia się wśród młodszych respondentów, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników Karola Nawrockiego.

Więcej najważniejszych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Podzielone społeczeństwo wobec rosyjskiej dywersji

W ostatnich dniach temat rosyjskiej dywersji w Polsce ponownie znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa kraju Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadziła sondaż, w którym zapytano Polaków o ocenę działań państwa wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Wyniki sondażu: Polacy niejednoznaczni

Badanie przeprowadzone w dniach 1-3 grudnia 2025 roku ukazuje wyraźny podział w społeczeństwie. 42 proc. ankietowanych uznało, że reakcja państwa na akty rosyjskiej dywersji jest wystarczająca. W tej grupie 11 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 31 proc. "raczej tak". Z kolei 32 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie z działań państwa - 19 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 13 proc. "zdecydowanie nie". Co czwarty ankietowany (26 proc.) nie miał wyrobionego zdania w tej sprawie.

Kto popiera działania państwa?

Analiza wyników sondażu pokazuje, że zadowolenie z reakcji państwa częściej deklarują osoby w wieku 50-59 lat (40 proc. odpowiedzi "raczej tak") oraz powyżej 60. roku życia (37 proc. "raczej tak"). Pozytywnie oceniają działania państwa także osoby z wykształceniem średnim (35 proc. "raczej tak"). Szczególnie wysokie poparcie dla obecnych działań deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej - aż 54 proc. z nich wybrało odpowiedź "raczej tak". Podobne tendencje widać wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Rafała Trzaskowskiego - 50 proc. w pierwszej turze i 48 proc. w drugiej turze.

Kto jest niezadowolony?

Najwięcej krytycznych opinii wobec reakcji państwa na rosyjską dywersję pojawia się wśród młodszych respondentów. W grupie wiekowej 25-29 lat aż 32 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie". Wysoki poziom niezadowolenia odnotowano także wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości - 25 proc. z nich wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie". Podobnie negatywne nastroje panują wśród sympatyków Karola Nawrockiego - 23 proc. w pierwszej turze i 22 proc. w drugiej turze wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie".

Społeczne podziały i wyzwania dla państwa

Podział opinii społecznej w sprawie reakcji państwa na rosyjską dywersję pokazuje, jak istotne jest prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej oraz skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Różnice w ocenach między poszczególnymi grupami wiekowymi, elektoratami oraz poziomem wykształcenia wskazują na potrzebę dialogu i budowania zaufania społecznego wobec instytucji państwowych.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.