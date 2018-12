Podczas ćwiczeń zaplanowanych na jesień 2019 r. z podwodnego krążownika rakietowego "Kniaź Władimir" będzie wystrzelona międzykontynentalna rakieta balistyczna Buława do przenoszenia głowic nuklearnych - podał w rozmowie z TASS przedstawiciel sektora obronnego.

Agencja TASS zaznaczyła, że jej rozmówca chciał zachować anonimowość. Nie podał także, czy zostanie wystrzelony tylko jeden pocisk czy też kilka rakiet.

"Kniaź Władimir" to okręt podwodny klasy "Borej" zbudowany przez zakłady stoczniowe Siewmasz w ramach projektu 955. Krążownik ma napęd atomowy i jest wyposażony w rakietowe pociski balistyczne. Na jego stanie znajdują się m.in. 24 torpedy, miny lub pociski. Z depeszy TASS wynika, że Buława zostanie wystrzelona z "Kniazia Władimira" operującego na Morzu Barentsa w kierunku wschodnim. Cel ma być zlokalizowany na poligonie Kura w północnej części Kamczatki, w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, gdzie prowadzone są testy z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi.



Budowa okrętu "Kniaź Władimir" roz­po­częła się w 2012 roku. Modernizacja bazo­wego pro­jektu 955, według któ­rego zbu­do­wano uprzednio trzy okręty, pole­gała na doda­niu czte­rech wyrzutni poci­sków bali­stycz­nych (łącz­nie 20 sztuk), a także nie­okre­ślone zmiany struk­tu­ralne i wypo­sa­że­niowe.



Rakiety międzykontynentalne typu Buława zostały zaprojektowane przez Moskiewski Instytut Techniki Cieplnej.



W 2014 r. rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły pierwszą udaną próbę międzykontynentalnej rakiety balistycznej Buława do przenoszenia ładunków nuklearnych. 12-metrowy pocisk wystrzelono na Morzu Białym z okrętu podwodnego o napędzie atomowym "Władimir Monomach". Zgodnie z planem pocisk trafił w cel na poligonie Kura na Kamczatce.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami począwszy od 2020 roku okręty klasy "Borej" mają stanowić podstawę morskich rosyjskich strategicznych sił jądrowych. "Kniaź Władimir" to czwarty okręt serii. Jest to już zmodernizowana wersja określona jako 955A.



Okręty te są uzbrojone w 16 rakiet balistycznych na paliwo stałe Buława (według klasyfikacji NATO - SS-NX-30), zdolnych do przenoszenia do 10 samonaprowadzających się na cel głowic nuklearnych na odległość ponad 8 tys. km. Jednostki projektu 955A będą uzbrojone w 20 rakiet Buława.



Testy tego pocisku, będącego odpowiednikiem wystrzeliwanej z wyrzutni lądowych rakiety Topol-M, były prowadzone od grudnia 2003 roku. Kilka z nich się nie powiodło.