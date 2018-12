Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa w środę ostrzegła władze Cypru, by nie zgadzały się na rozmieszczenie na swoim terytorium wojsk USA. Jak powiedziała, taka decyzja spotkałaby się z reakcją Moskwy i pociągnęła za sobą "niebezpieczne i destabilizujące skutki".

Zdj. ilustracyjne / DAVID MAUNG / PAP/EPA