Rosja i użycie broni jądrowej. Zełenski zabrał głos ws. stanowiska Chin

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Chiny zdecydowanie zareagowały na rosyjskie spekulacje dotyczące użycia broni jądrowej. Według europejskich przywódców Pekin jasno dał do zrozumienia Moskwie, że nie ma mowy o rozważaniu takiego scenariusza. Słowa Zełenskiego padły w kontekście rosnącego napięcia w regionie i powtarzających się gróźb rosyjskich prominentnych postaci świata publicznego, które nie stronią od nuklearnej retoryki.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski przekazał, że według informacji od europejskich przywódców, Chiny bardzo stanowczo odniosły się do doniesień rosyjskich mediów o możliwości użycia broni jądrowej w wojnie przeciwko Ukrainie. Chiny bardzo poważnie, bardzo stanowczo i jednoznacznie zareagowały na te spekulacje. To pierwszy raz, kiedy Pekin tak wyraźnie postawił sprawę, nawet w formie ultimatum – podkreślił prezydent Ukrainy.

Zełenski zaznaczył, że nie tylko Europa i Stany Zjednoczone, ale także Chiny wyraziły sprzeciw wobec jakichkolwiek rozważań o użyciu broni jądrowej przez Rosję. To bardzo ważne, że stanowisko w tej sprawie jest wspólne – dodał.

Prezydent Ukrainy przyznał, że podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem poruszano temat roli Chin w wojnie oraz ich potencjalnego udziału w rozwiązaniu konfliktu. Szczegóły tych rozmów Zełenski wolał jednak zachować dla siebie.

Według Zełenskiego, niektórzy europejscy przywódcy zauważyli zmianę w podejściu Chin do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stanowisko Pekinu w niektórych kwestiach stało się bardziej zdecydowane – ocenił prezydent.

Chiny grają na dwa fronty

Oficjalnie władze Chin utrzymują neutralną postawę wobec wojny na Ukrainie, określając rosyjską inwazję mianem „kryzysu”. Jednocześnie w ostatnich latach doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą, zwłaszcza w sferze wojskowej i energetycznej. Chiny są jednym z głównych odbiorców rosyjskiej ropy.

W ostatnich tygodniach głośno było o wspólnych ćwiczeniach wojskowych obu krajów, którzy symulowali operacje w okolicznościach użycia broni nuklearnej.

Takie manewry miały odbywać się w Chinach, a część z obecnych tam członków rosyjskiego personelu wojskowego, została później wysłana na Ukrainę.

Śledztwo dziennikarzy z The Insider, „Le Monde” oraz „Der Spiegel” wykazało, że Rosja i Chiny prowadzą zaawansowane prace nad systemem zwalczania satelitów Starlink należących do SpaceX Elona Muska. W planach są zarówno działania dyplomatyczne, jak i fizyczne niszczenie satelitów oraz cyberataki.

Dokumenty potwierdzają, że współpraca rosyjsko-chińska obejmuje nie tylko walkę ze Starlinkiem. Dotyczy również rozwoju nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wymiany doświadczeń bojowych oraz wspólne testy chińskich technologii na polu walki w Ukrainie. Rosja dzieli się doświadczeniem z użycia dronów i broni autonomicznej, a Chiny dostarczają komponenty elektroniczne i technologie sztucznej inteligencji.

Rosyjskie elity normalizują opcję nuklearną

W raporcie zaprezentowanym podczas ostatniej edycji Forum Ekonomicznego w Petersburgu rosyjscy ideolodzy i eksperci bliscy władzom otwarcie rozważają użycie broni jądrowej jako element strategicznego zwycięstwa. Dokument, który trafił do Akademii Sztabu Generalnego, nie pozostawia złudzeń: w rosyjskim myśleniu opcja nuklearna przestaje być tabu, o ile kiedykolwiek nim była.

Podczas panelu „Główne zagrożenia dla Rosji w II ćwierćwieczu XXI wieku” Konstantin Małofiejew i Aleksander Dugin przedstawili raport, w którym użycie broni jądrowej pojawia się w tzw. dobrym scenariuszu na rok 2036. Zakłada on nie tylko aneksję Kijowa, Odessy i Charkowa, ale także rozpad Unii Europejskiej i kryzys dominacji USA. Wersja na 2050 rok przewiduje rosyjskie przywództwo w globalnym bezpieczeństwie.

Raport nie przewiduje umiarkowanych scenariuszy – istnieje tylko wizja totalnego zwycięstwa lub całkowitej klęski i „kolonizacji Rosji” przez Zachód. Taka binarna konstrukcja ma mobilizować elity i społeczeństwo do dalszej eskalacji, eliminując przestrzeń dla kompromisu.

Dokument trafił do Akademii Sztabu Generalnego – instytucji, która od lat wypracowuje rosyjskie koncepcje wojenne, w tym tzw. wojnę zrównoważoną (hybrydową). Autorzy raportu są powiązani z elitami służb specjalnych i kręgami bliskimi Władimirowi Putinowi, co nadaje analizie realny ciężar polityczny.

Na początku roku Siergiej Karaganow, wieloletni doradca Kremla i współzałożyciel Klubu Wałdaj, w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem zagroził, że w przypadku zbliżającej się porażki Rosji w wojnie, Moskwa może rozważyć atak nuklearny na Europę. Wśród potencjalnych celów wymienił Poznań, Niemcy i Wielką Brytanię. Karaganow ocenił, że w przypadku wojny „Europa zostałaby całkowicie zniszczona”, a Amerykanie nie odpowiedzieliby na taki atak.

Mimo tego, że w realiach rosyjskich prawdopodobnie każdy scenariusz - nawet najbardziej apokaliptyczny - wchodzi w grę, nie należy zapominać o istotnym fakcie. Wypowiedzi, takie jak te Karaganowa czy Małofiejewa wpisują się w szerszą strategię rosyjskiej wojny informacyjnej, której celem jest zastraszanie społeczeństw europejskich i wywieranie presji na rządy państw wspierających Ukrainę.

Eksperci podkreślają, że tego typu groźby mają głównie charakter propagandowy, choć nie można ich całkowicie lekceważyć w kontekście rosnącego napięcia na linii Rosja–Zachód.