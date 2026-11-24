Kolejne informacje z prokuratury ws. Zondacrypto
Chodzi o upadłą giełdę kryptowalut. Prokuratura poinformowała, że Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
O treści zarzutów prokuratura poinformuje w komunikacie po zakończeniu czynności - powiadomiła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.
Według doniesień medialnych Ch. miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Ch. firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych. W zamian Ch. miał ujawnić mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewnił, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Ch. zaprzecza tym ustaleniom.
Afera Zondacrypto
Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka. W tej pierwszej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu dzisiaj przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.
Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 roku posła PiS Michała Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Ch. z b. szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, do którego miało dojść na Ibizie.
Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zondacrypto, która kilka miesięcy później upadła. Moskal oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje (Fundacja ORGiD - Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków.