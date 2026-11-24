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Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Ch. usłyszał zarzuty w sprawie Zondacrypto. Jest przesłuchiwany. Prokurator Anna Adamiak poinformowała, że o dokładnej treści zarzutów dla Artura Ch. powiadomi po zakończeniu czynności.

Kolejne informacje z prokuratury ws. Zondacrypto

Chodzi o upadłą giełdę kryptowalut. Prokuratura poinformowała, że Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.

O treści zarzutów prokuratura poinformuje w komunikacie po zakończeniu czynności - powiadomiła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Według doniesień medialnych Ch. miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Ch. firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych. W zamian Ch. miał ujawnić mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewnił, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Ch. zaprzecza tym ustaleniom.

Afera Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka. W tej pierwszej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu dzisiaj przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Radosława Piesiewicza Sąd przedłużył o trzy miesiące areszt dla byłego prezesa PKOl Radosława Piesiewicza (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska). Podejrzany został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie.

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 roku posła PiS Michała Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Ch. z b. szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, do którego miało dojść na Ibizie.

Poseł PiS zawiesza członkostwo. „Po rozmowie z Prezesem Kaczyńskim...” „Podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość” - poinformował poseł Michał Moskal.

Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zondacrypto, która kilka miesięcy później upadła. Moskal oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje (Fundacja ORGiD - Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków.

Wyk. Adam Ziemienowicz / PAP