RMF24

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Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 52 proc. badanych, a źle – 38 proc. – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Praca Sejmu ma 29 proc. pozytywnych ocen, Senatu – 33 proc.

W porównaniu z październikowym badaniem odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Karola Nawrockiego wzrósł o 1 punkt procentowy. Negatywnych ocen było o 1 punkt procentowy mniej.

Zdania na temat pracy głowy państwa nie miało 10 proc. ankietowanych. CBOS zaznaczył, że wszystkie odnotowane zmiany mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Więcej krytycznych niż pozytywnych opinii o Sejmie

Działalność Sejmu dobrze oceniło 29 proc. respondentów – tyle samo co miesiąc wcześniej. Negatywną opinię o pracy izby niższej parlamentu wyraziło 55 proc. badanych, o 1 punkt procentowy mniej niż w październiku. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 15 proc. ankietowanych.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej pracę Sejmu dobrze oceniło 70 proc. respondentów. Pozytywną opinię miało także 11 proc. wyborców PiS, 10 proc. sympatyków Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz 17 proc. osób niezdecydowanych, na kogo oddadzą głos.

Negatywnie działalność Sejmu oceniło 22 proc. wyborców KO, 77 proc. wyborców PiS, 84 proc. wyborców Konfederacji WiN oraz 64 proc. osób, które nie potrafią wskazać swoich preferencji wyborczych.

Oceny Senatu

Działalność Senatu pozytywnie oceniło 33 proc. badanych – o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim pomiarze. Negatywne opinie wyraziło 43 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Odsetek osób niemających zdania na temat pracy Senatu wyniósł 24 proc. i był o 3 punkty procentowe niższy niż w październiku.

CBOS przeprowadził sondaż od 5 do 15 listopada metodą mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 963 dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

59,1 proc. wywiadów zrealizowano bezpośrednio metodą CAPI, 23,3 proc. telefonicznie – CATI, a 17,7 proc. przez internet – CAWI.