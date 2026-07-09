Rosja i Chiny opracowują plan zniszczenia Starlinków. Wyciekły dokumenty

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Chiny i Rosja prowadzą zaawansowane prace nad systemem zwalczania satelitów Starlink należących do SpaceX Elona Muska - wynika ze śledztwa dziennikarzy The Insider, „Le Monde” i „Der Spiegel”. W grę wchodzi m.in. fizyczne zestrzeliwanie obiektów.

System Starlink, wykorzystywany przez Ukrainę do komunikacji i koordynacji działań wojskowych, stał się jednym z kluczowych elementów infrastruktury obronnej tego kraju. Według dokumentów, już w 2023 roku Chiny i Rosja uznały Starlink za poważne zagrożenie dla własnych interesów i rozpoczęły prace nad jego neutralizacją.

Do końca 2023 roku SpaceX dostarczyło Ukrainie ponad 40 tys. terminali.

W listopadzie 2023 roku w Kantonie doszło do nienagłośnionego spotkania przedstawicieli Chin i Rosji, gdzie wygłoszono prezentacje dotyczące współpracy wojskowej obu mocarstw. Kilka miesięcy wcześniej podpisano protokół roboczy po rozmowach w Moskwie. Dokument obejmował współpracę w kilku obszarach, w tym: zbrojeniach kosmicznych, niszczeniu satelitów, obronie powietrznej, autonomicznych rojach dronów, pojazdów opancerzonych i lotnictwa.

Chiny miały w trakcie tych spotkań zaproponować Rosjanom aktywną walkę z systemami Starlink Elona Muska.

Trzy etapy działań

Pekin stworzył trzyetapowy plan działań. W grę wchodzi:

Presja prawna i dyplomatyczna

Rosja i Chiny planują wspólne działania na arenie międzynarodowej, mające na celu ograniczenie rozwoju Starlinka poprzez argumentację o zagrożeniu kolizjami satelitów i przeciążeniem orbit. Proponują stworzenie międzynarodowej koalicji, która miałaby doprowadzić do wprowadzenia regulacji ograniczających ekspansję systemu. Walka o częstotliwości i zakłócenia

Oba kraje zamierzają blokować dostęp do kluczowych pasm częstotliwości oraz rozwijać technologie zakłócania sygnału Starlinka na wybranych obszarach. Planowane jest stworzenie wspólnej architektury elektromagnetycznych zakłóceń, która pozwoliłaby na selektywne blokowanie komunikacji satelitarnej. Fizyczne i cybernetyczne niszczenie satelitów

Najbardziej kontrowersyjny element programu to opracowanie tanich środków umożliwiających zestrzeliwanie lub unieszkodliwianie satelitów Starlinka na orbicie. W grę wchodzą także cyberataki na terminale użytkowników, mające na celu paraliżowanie sieci poprzez zainfekowanie urządzeń końcowych.

Współpraca bliższa niż sądziliśmy

Dokumenty potwierdzają, że współpraca rosyjsko-chińska wykracza poza walkę ze Starlinkiem. Obejmuje m.in. rozwój nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wymianę doświadczeń bojowych oraz wspólne testy chińskich technologii na polu walki w Ukrainie. Rosja dzieli się doświadczeniem z użycia dronów i broni autonomicznej, a Chiny dostarczają komponenty elektroniczne i technologie sztucznej inteligencji.