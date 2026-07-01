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Według doniesień agencji Reutera, wysocy rangą rosyjscy wojskowi uczestniczyli w tajnych szkoleniach w Chinach, gdzie przygotowywano ich do działań w sytuacji użycia broni nuklearnej. Informacje te pochodzą z wewnętrznych dokumentów rosyjskiego Ministerstwa Obrony oraz od europejskich urzędników.

Tajny program szkoleniowy zatwierdzony przez rosyjskie władze

Z dokumentów, do których dotarł Reuters, wynika, że szkolenia rosyjskich żołnierzy w Chinach zostały zatwierdzone przez ministra obrony Andrieja Biełousowa w sierpniu 2025 roku. Na mocy jego decyzji delegacja rosyjskich sił zbrojnych udała się do Chin, by wziąć udział w ćwiczeniach na obiektach Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

W szkoleniach uczestniczyli co najmniej czterej generałowie z Rosji i Chin. Według europejskich urzędników, zaangażowanie tak wysokich rangą oficerów podkreśla strategiczne znaczenie tej współpracy. Wśród sygnatariuszy umowy dotyczącej szkoleń znaleźli się rosyjski generał Rustam Husajnow oraz starszy pułkownik Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin Sun Da Yun. Delegacji rosyjskiej przewodniczył generał Rustam Muradow.

Ćwiczenia odbywały się w listopadzie 2025 roku na wojskowym obiekcie w Pekinie. W dokumentach znalazły się także zdjęcia z przebiegu szkoleń, na których widać rosyjskich wojskowych pod nadzorem chińskich instruktorów.

Rosyjscy żołnierze uczestniczyli m.in. w wykładach prowadzonych przez chińskich instruktorów, analizowali model reaktora jądrowego oraz uczyli się rozpoznania chemicznego i radiacyjnego, a także zabezpieczania systemów wentylacyjnych przed skażeniem.

Reakcja Rosji i Chin na doniesienia

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komentarzu dla agencji Reuters określiło te doniesienia jako „całkowicie bezpodstawne” i podkreśliło, że stanowisko Chin wobec wojny w Ukrainie pozostaje niezmienne – kraj zachowuje neutralność i dąży do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Ministerstwa obrony Rosji i Chin nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz. Rosyjski parlamentarzysta Andriej Kartapolow nazwał doniesienia „kompletnym nonsensem”, twierdząc, że Rosja nie ma się czego uczyć od Chin.

Europa analizuje konsekwencje

Unijna dyplomacja potwierdziła, że szkolenia rzeczywiście się odbyły, i analizuje ich konsekwencje. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że Unia Europejska musi przestać patrzeć na Chiny wyłącznie przez pryzmat gospodarczy i uwzględnić ich rolę jako „kluczowego sojusznika Rosji” w wojnie przeciwko Ukrainie. W Brukseli trwają rozmowy na temat ewentualnych dalszych działań wobec Pekinu.

To nie pierwsze informacje o tajnej współpracy wojskowej Rosji i Chin. W czerwcu Reuters informował, że w listopadzie 2025 roku Chiny przeszkoliły około 200 rosyjskich żołnierzy, z których część została później wysłana na front w Ukrainie.