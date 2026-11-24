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Mężczyzna, który uciekł z więzienia w Zachodniopomorskiem, miał pomoc. 25-latka, który odsiadywał w jednostce w Płotach 4-miesięczny wyrok za kradzież, zatrzymali w poniedziałek po południu tak zwani łowcy cieni. Teraz mogą mu grozić poważniejsze konsekwencje.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, w ucieczce przez płot pomógł osadzonemu 22-letni mężczyzna.

Obaj usłyszą zarzuty. Za samouwolnienie w porozumieniu z inną osobą 25-latkowi, który kończył właśnie odsiadywanie 4-miesięcznego wyroku, grożą nawet 3 lata więzienia. Tyle samo może otrzymać drugi mężczyzna, który ułatwił mu ucieczkę z zakładu karnego.

Przypomnijmy, 25-latek uciekł w niedzielę z oddziału zewnętrznego zakładu karnego w Płotach. W poniedziałek po południu „łowcom cieni” udało się go zatrzymać na terenie ogródków działkowych w Nowogardzie.

Oddział zewnętrzny, z którego uciekł mężczyzna to zakład typu półotwartego. „Oznacza to, że to jednostka o niższym poziomie zabezpieczenia techniczno-ochronnego niż zakład karny typu zamkniętego. Obowiązują w nim określone jednak procedury ochronne, a każde ich naruszenie spotyka się z odpowiednią reakcją służb”– informował nas kpt. Maximilian Pokorski, rzecznik Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.