RMF24

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Amerykańskie służby wywiadowcze przekazały członkom Kongresu, że nie dysponują dowodami, iż relacja Alice Huang z prezesem Nvidii Jensenem Huangiem została zainicjowana na polecenie chińskiego wywiadu – informują amerykańskie media.

Według „New York Timesa” i innych redakcji, podczas zamkniętego briefingu przedstawiciele kilku agencji wywiadowczych potwierdzili jednak, że Alice Huang miała przekazywać informacje chińskiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego.

Jednocześnie – jak podkreślono – nie ustalono, by kobieta otrzymała zadanie uwiedzenia Jensena Huanga. Większe związki z chińskim resortem bezpieczeństwa miał natomiast utrzymywać jej mąż, Kang Wei.

Kierowana przez Alice Huang firma Megaspeed jest z kolei podejrzewana o przemyt do Chin układów Nvidii wartych miliardy dolarów.

Trump interweniował w sprawie prezesa

Spotkanie z kongresmenami odbyło się dwa dni po interwencji prezydenta Donalda Trumpa, który miał przekonać zarząd Nvidii do przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko szefa firmy.

Trump przekonywał, że śledztwo rządowe nie wykazało, aby Huang naruszył prawo. Według prezydenta amerykański wywiad miał też uznać, że jego powrót do kierowania spółką nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Wiceprezydent J.D. Vance powiedział w środę, że federalni urzędnicy zapewnili go, iż Huang nie jest objęty dochodzeniem. Otrzymaliśmy zapewnienia, że nie jest on objęty żadnym poważnym śledztwem – nie jest objęty żadnym śledztwem, a oskarżenia przeciwko niemu opierają się na anonimowych doniesieniach, a nie na rzeczywistych dowodach – oznajmił Vance w rozmowie z dziennikarzami.

Wiceprezydent dołączył w ten sposób do przedstawicieli administracji publicznie broniących szefa Nvidii i odrzucających zarzuty wobec niego oraz spółki. Prokurator generalny Todd Blanche, pytany we wtorek, czy Huang był objęty śledztwem, odpowiedział: „Za co?”.

Według CBS część urzędników miała być jednak zaskoczona działaniami Trumpa. Stacja podała, że doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Marco Rubio nie był konsultowany w tej sprawie, a po uzyskaniu informacji o interwencji prezydenta miał być „wściekły”.