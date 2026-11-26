Jak oświadczyli przywódcy we wspólnym komunikacie przekazanym przez Biały Dom, spotkanie było doniosłe, a głównymi tematami rozmów była wojna w Ukrainie i konflikt z Iranem.
„Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu” - czytamy w oświadczeniu.
Innym tematem było zwiększanie inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy w całym NATO.
Do rozmów doszło po dwukrotnym w ostatnich dniach naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję. Jak dotąd Waszyngton nie odniósł się do sprawy.
Spotkanie Trump-Rutte odbyło się za zamkniętymi drzwiami w posiadłości prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie, którą w komunikacie nazwano „południowym Białym Domem”. Trump spędza tam świąteczną przerwę z okazji Święta Dziękczynienia.