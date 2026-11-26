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Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte odbyli w środę na Florydzie owocne spotkanie - podali obaj przywódcy we wspólnym oświadczeniu. Trump i Rutte omówili m.in. konieczność unikania przez Rosję działań, które rozszerzą wojnę w Ukrainie na inne kraje.

Jak oświadczyli przywódcy we wspólnym komunikacie przekazanym przez Biały Dom, spotkanie było doniosłe, a głównymi tematami rozmów była wojna w Ukrainie i konflikt z Iranem.

„Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu” - czytamy w oświadczeniu.

Innym tematem było zwiększanie inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy w całym NATO.

Do rozmów doszło po dwukrotnym w ostatnich dniach naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję. Jak dotąd Waszyngton nie odniósł się do sprawy.

Spotkanie Trump-Rutte odbyło się za zamkniętymi drzwiami w posiadłości prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie, którą w komunikacie nazwano „południowym Białym Domem”. Trump spędza tam świąteczną przerwę z okazji Święta Dziękczynienia.