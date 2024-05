Postrzelony wczoraj przez zamachowca premier Słowacji Robert Fico jest w śpiączce farmakologicznej. Lekarzom późno w nocy udało się powstrzymać ciężki krwotok po ranie postrzałowej - informuje z Bańskiej Bystrzycy reporter RMF FM Jakub Rybski.

Robert Fico na zdj. arch. z 27 lutego / Radek Pietruszka / PAP

W jakim stanie jest Robert Fico?

Od jednego z pracowników szpitala w Bańskiej Bystrzycy, w którym jest Robert Fico, reporter RMF FM usłyszał, że stan słowackiego szefa rządu jest ciężki, ale stabilny. Jutro lub pojutrze - jeśli tylko stan zdrowia na to pozwoli - może on zostać przetransportowany śmigłowcem do Bratysławy.