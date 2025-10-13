To koniec pewnej epoki dla fanów muzyki. Słynna stacja MTV ogłosiła, że z końcem roku wyłączy w kilku krajach aż pięć swoich muzycznych kanałów, które przez dekady były symbolem popkultury i miejscem spotkań miłośników teledysków.

Koniec MTV, jakie znaliśmy? Pięć kultowych kanałów znika z anteny! / Shutterstock

MTV zamyka pięć muzycznych kanałów - co się zmienia?

31 grudnia 2025 roku przejdzie do historii telewizji. To właśnie wtedy z anteny znikną znane i lubiane przez widzów kanały: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV oraz MTV Live. Jak podała BBC, decyzja wynika ze zmiany nawyków odbiorców. Teledyski, które kiedyś przyciągały przed ekrany miliony, dziś oglądamy głównie w internecie - na YouTube i w mediach społecznościowych.

Na brytyjskim rynku pozostanie tylko flagowy kanał MTV HD, który jednak skupi się wyłącznie na programach typu reality.

Od Michaela Jacksona do TikToka - historia MTV

MTV wystartowało w USA w 1981 roku, natychmiast zdobywając serca młodych widzów. To właśnie tu miała miejsce światowa premiera kultowego "Thrillera" Michaela Jacksona. W 1985 roku MTV transmitowało 16 godzin koncertów Live Aid, a MTV Video Music Awards stały się jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych.

Europejski oddział powstał w 1987 roku, a brytyjski w 1997 - zaczynając od teledysku do piłkarskiego hitu "Three Lions".

Ostre cięcia i globalne zmiany

Redukcja muzycznych kanałów to nie tylko brytyjski problem. Paramount, właściciel MTV, zamyka podobne stacje także w Australii, Polsce, Francji i Brazylii. Cel? Ograniczenie kosztów o 500 milionów dolarów w skali globalnej firmy.