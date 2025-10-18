Rebelianci Huti weszli w sobotę do placówki ONZ w stolicy Jemenu, Sanie - podała agencja AP, powołując się na rzecznika ONZ w tym kraju Jeana Alama. Według rzecznika wszyscy pracownicy ONZ są bezpieczni.
- Rebelianci Huti wtargnęli w sobotę do placówki ONZ w stolicy Jemenu, Sanie - poinformowała agencja AP, powołując się na rzecznika ONZ Jeana Alama.
- W budynku mieszczą się biura wielu agencji ONZ, m.in. Światowego Programu Żywnościowego, UNICEF oraz Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).
- Według rzecznika ONZ, wszyscy pracownicy organizacji są bezpieczni.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
W budynku biura mają liczne agencje ONZ, w tym Światowy Program Żywnościowy, UNICEF i Biuro Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Nie podano, w jakim celu rebelianci wdarli się do placówki ONZ.
Associated Press przypomniała, że także w sierpniu siły Huti wtargnęły do biur ONZ w Sanie i zatrzymali 19 pracowników.
W rękach Huti jest obecnie ponad 50 osób, z których wiele jest związanych z organizacjami pomocowymi, społeczeństwem obywatelskim i zamkniętą obecnie ambasadą USA. W rezultacie ciągu represji, jakim poddawane były organizacje międzynarodowe działające na terenach kontrolowanych przez rebeliantów, ONZ przeniosła głównego koordynatora ds. pomocy humanitarnej w Jemenie z Sany do Adenu, gdzie pracuje rząd jemeński uznany przez społeczność międzynarodową.
Jemen pogrążył się w wojnie domowej w 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i znaczną część północnych regionów, zmuszając uznany przez społeczność międzynarodową rząd do wyjazdu ze stolicy.
Organizacje humanitarne oceniają, że w Jemenie połowa ludności cierpi z powodu głodu, a blisko 50 proc. dzieci poniżej piątego roku życia jest chronicznie niedożywiona. Z opublikowanego w czwartek raportu OCHA wynika, że do początku 2026 roku ponad 18 mln ludzi w Jemenie będzie musiało zmierzyć się z kryzysem głodu, w tym około 41 tys. będzie zagrożonych klęską głodu. Jemen ma populację przekraczającą 41 mln.