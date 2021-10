Harrison Ford podczas pobytu w Palermo na Sycylii zgubił kartę kredytową, którą znalazł jeden z mieszkańców. Właściciela karty, ukrywającego się przed fanami, odnalazł syn legendarnego sędziego Paolo Borsellino, szef miejscowego komisariatu policji.

Włoskie media poinformowały, że w nadmorskiej dzielnicy Palermo-Mondello mieszkaniec znalazł kartę kredytową. Od razu zaniósł ją na najbliższy posterunek policji, którym kieruje Manfredi Borsellino, syn zabitego przez mafię w 1992 roku sędziego śledczego.



Zdumienie policjantów wywołało nazwisko właściciela karty: Harrison Ford.



Kolejna część sagi o Indianie Jonesie

79-letni aktor przybył niedawno na wyspę na zdjęcia do piątej części filmowej sagi o Indianie Jonesie. Na plażę w Mondello pojechał odpocząć po pracy na planie i to wtedy karta wypadła mu z kieszeni. Gwiazdor zauważony przez fanów schronił się pospiesznie w jednym z pobliskich lokali.



W tym czasie policjanci skontaktowali się z ekipą filmową, która pomogła im w poszukiwaniach aktora. Komendant posterunku wraz z drugim policjantem osobiście oddał zgubę Harrisonowi Fordowi, co uwiecznili na zdjęciu, opublikowanym przez media. Jak zauważono, przygodę tę uznano za iście filmowe zdarzenie - z Indianą Jonesem w tle.

