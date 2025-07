Instagram Rolka

Instagram Rolka

Niespodziewane zagrożenie - stado ptaków na trasie lotu

Co sprawiło, że doświadczony pilot hiszpańskich sił powietrznych musiał wykonać tak ryzykowny manewr? Okazuje się, że na trasie lotu Horneta niespodziewanie pojawiło się stado ptaków. To właśnie ono zmusiło pilota do natychmiastowej reakcji.

"Jak widzieliście, jeden z naszych myśliwców F-18 wykonał manewr unikowy po wykryciu stada ptaków na swojej drodze. Działanie to jest częścią standardowego protokołu mającego na celu ochronę zarówno bezpieczeństwa pilota, jak i publiczności" - poinformowały hiszpańskie siły powietrzne na platformie X.

Eksperci podkreślają, że nie bez znaczenia były tu wyjątkowe możliwości F/A-18 Hornet. Samolot ten słynie z fenomenalnej zwrotności i zdolności do wykonywania skrajnych manewrów przy wysokim kącie natarcia, nawet przy niższych prędkościach. Gdyby nie te cechy, a także opanowanie pilota, sytuacja mogłaby zakończyć się katastrofą.