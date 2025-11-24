Dwa nowe alkoholowe sklepy mają zostać otwarte w Arabii Saudyjskiej - podaje Reuters. Choć może to wydawać się niewiele, to dla tego muzułmańskiego państwa to byłby przełom. Takie działanie wpisywałoby się w próbę szerszego otwarcia królestwa na świat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2026 roku w Arabii Saudyjskiej mają zostać otwarte dwa nowe sklepy z alkoholem przeznaczone dla zagranicznych pracowników i dyplomatów.

Pierwszy od 73 lat sklep z alkoholem otwarto w Rijadzie w 2024 roku, a dostęp do niego mają m.in. posiadacze Premium Residency.

Przed otwarciem sklepu w Rijadzie alkohol był dostępny głównie przez pocztę dyplomatyczną, czarny rynek lub domową produkcję.

Reformy księcia Mohammeda bin Salmana umożliwiły m.in. organizację imprez, chodzenie do kina i prowadzenie samochodu przez kobiety.

Polski MSZ przypomina o surowych karach za posiadanie alkoholu i narkotyków w Arabii Saudyjskiej, włącznie z karą śmierci za handel narkotykami.

Pierwszy ze sklepów miałby obsługiwać zagranicznych pracowników państwowego giganta naftowego - Saudi Aramco - w prowincji Dhahran na wschodzie kraju. Drugi sklep ma powstać w porcie w Dżuddzie i obsługiwać zagranicznych dyplomatów pracujących w tym mieście. Oba mają zostać otwarte w 2026 roku, jednak nie podano dokładnych terminów.

Biuro prasowe saudyjskiego rządu na razie nie odpowiedziało na pytania dotyczące otwarcia tych punktów.

Pierwszy sklep od dekad otwarty w 2024 roku

W 2024 roku w Arabii Saudyjskiej otwarto pierwszy od 73 lat sklep z alkoholem. Powstał on w Rijadzie, w dzielnicy dyplomatycznej. Punkt w niepozornym budynku wśród zagranicznych dyplomatów szybko zyskał miano "bunkra z alkoholem".

Baza klientów, którzy mogą korzystać ze sklepu, została niedawno rozszerzona - z napojów alkoholowych mogą korzystać posiadacze Premium Residency, czyli pozwolenia na pobyt w kraju przyznawanego przedsiębiorcom, dużym inwestorom oraz osobom posiadającym wyjątkowe umiejętności. Wcześniej mogli z niego korzystać tylko akredytowani dyplomaci, którzy ukończyli 21. rok życia.

Przed otwarciem sklepu w Rijadzie alkohol był dostępny głównie poprzez pocztę dyplomatyczną, czarny rynek lub domową produkcję.

Pustynny rave już możliwy

Książę koronny Mohammed bin Salman próbuje reformować państwo. Dzięki temu Saudyjczycy, jak i cudzoziemcy, mogą teraz uczestniczyć w takich aktywnościach jak taniec, pustynne imprezy rave czy chodzenie do kina. Wcześniej było to nie do pomyślenia.

Ważnym elementem reform było też umożliwienie kobietom prowadzenia samochodów w 2017 roku, złagodzenie zasad segregacji płci w przestrzeniach publicznych oraz znaczne ograniczenie władzy policji religijnej.

Chcą przyciągnąć turystów

Arabia Saudyjska się zmienia, bo państwo musi zdywersyfikować swoją gospodarkę. Królestwo chce być mniej zależne od wpływów ze sprzedaży ropy i dlatego próbuje przyciągnąć do siebie turystów oraz międzynarodowe firmy.

W ramach tych starań do maja 2026 roku ma zostać otwartych 17 nowych, ultraluksusowych hoteli. W kurortach nie będzie jednak można napić się drinka.

Pojawiły się nawet informacje, że Arabia Saudyjska pozwoli na sprzedaż alkoholu w miejscach turystycznych - szybko jednak zostały one zdementowane. Doniesienia wywołały ożywioną debatę w internecie w królestwie, którego król nosi również tytuł Strażnika Dwóch Świętych Meczetów - najważniejszych miejsc islamu w Mekce i Medynie. Reuters wskazuje też, że społeczeństwo saudyjskie liberalizuje się w szybkim tempie, ale władze do kwestii alkoholu podchodzą ostrożnie.

Rozumiemy, że niektórzy zagraniczni goście chcą cieszyć się alkoholem podczas wizyty w saudyjskich destynacjach, ale nic się jeszcze nie zmieniło - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami saudyjski minister turystyki Ahmed Al-Khateeb.

Zakaz wprowadzono po skandalu

Zakaz sprzedaży alkoholu został w Arabii Saudyjskiej wprowadzony w 1952 roku. Portal Middle East Eye podaje, że jego ustanowienie było pokłosiem skandalu. Portal podaje, że młody książę z rodu Saudów podczas przyjęcia u brytyjskiego wicekonsula nadużył alkoholu, co doprowadziło do konfliktu i jego wyproszenia z imprezy. Książę wrócił jednak na miejsce z bronią i zastrzelił gospodarza. Według portalu, powołującego się na archiwalne źródła prasowe, rozwścieczony król nakazał aresztowanie księcia. W kolejnym roku w Arabii Saudyjskiej formalnie wprowadzono zakaz wwozu, handlu, produkcji i spożycia alkoholu.

Alkohol w Arabii Saudyjskiej

Polski MSZ przypomina, że w Arabii Saudyjskiej obowiązuje zakaz wwozu i posiadania narkotyków, alkoholu, mięsa wieprzowego oraz dewocjonaliów związanych z religiami innymi niż islam. Posiadanie np. alkoholu może skutkować poważnymi problemami podczas przekraczania granicy oraz konsekwencjami prawnymi. Za posiadanie lub handel narkotykami przewidziana jest nawet kara śmierci.

Spożywania alkoholu muzułmanom zabrania islam.