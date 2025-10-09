Zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem po tym, gdy pierwsza faza porozumienia zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd - przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Tymczasem mieszkańcy Gazy relacjonują, że podpisanie porozumienia poprzedziła seria nalotów na trzy dzielnice miasta.

Radość na wieść o porozumieniu w Strefie Gazy / PAP/EPA/ABIR SULTAN / PAP

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu poinformowało, że zawieszenie broni, które miało zostać podpisane w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk około południa, zacznie obowiązywać dopiero po jego ratyfikacji przez izraelski gabinet. Posiedzenie zaplanowano na godz. 17 czasu polskiego.

Zgodnie z umową Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę (uwolnienie 20 żywych izraelskich zakładników spodziewane jest w niedzielę lub poniedziałek).

Informacja o porozumieniu wywołała falę radości wśród mieszkańców Strefy Gazy. Do sieci trafiły nagrania, które pokazują, jak Palestyńczycy celebrują otrzymaną wiadomość.