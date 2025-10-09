Zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem po tym, gdy pierwsza faza porozumienia zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd - przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Tymczasem mieszkańcy Gazy relacjonują, że podpisanie porozumienia poprzedziła seria nalotów na trzy dzielnice miasta.
Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu poinformowało, że zawieszenie broni, które miało zostać podpisane w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk około południa, zacznie obowiązywać dopiero po jego ratyfikacji przez izraelski gabinet. Posiedzenie zaplanowano na godz. 17 czasu polskiego.
Zgodnie z umową Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę (uwolnienie 20 żywych izraelskich zakładników spodziewane jest w niedzielę lub poniedziałek).
Informacja o porozumieniu wywołała falę radości wśród mieszkańców Strefy Gazy. Do sieci trafiły nagrania, które pokazują, jak Palestyńczycy celebrują otrzymaną wiadomość.