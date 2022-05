Wierzę, że ta wizyta rozpoczyna nową erę w relacjach między Polską a Egiptem; w naszych relacjach bardzo dużo się dzieje, by te relacje się intensyfikowały - zwłaszcza w zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i nauki – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kairze. Rozmawialiśmy na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego; wysłuchaliśmy punktu widzenia Polski – przyznał prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi. Nasze stanowisko jest takie, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, żeby rozwiązać go pokojowo – dodał.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas wspólnego oświadczenia dla mediów po spotkaniu z prezydentem Egiptu Abd al-Fattahem as-Sisim w Pałacu Ittihadiya w Kairze / Mateusz Marek / PAP

W poniedziałek prezydent Polski jest z wizytą w Kairze, gdzie spotkał się z prezydentem Abdem el-Fattahem es-Sisim. Jak mówił Duda w wystąpieniu po spotkaniu, wierzy, że wizyta ta "rozpoczyna nową erę i nowy czas w relacjach między Polską a Egiptem".

Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że w naszych relacjach bardzo dużo się dzieje, by te stosunki polsko-egipskie się intensyfikowały - mówił Duda.

Zwrócił uwagę na siłę ruchu turystycznego między Polską a Egiptem; jak podkreślił, "setki tysięcy polskich turystów rocznie przybywa do Egiptu, by tutaj wypocząć". Dziękuję, że są tutaj od wielu lat mile widziani i przyjmowani. Mam nadzieję, że tych turystów z Polski będzie na przestrzeni lat coraz więcej - dodał.



Prezydent odniósł się również do kwestii współpracy naukowej - w zakresie historii i archeologii. Podkreślił, że w pracach badawczych w Egipcie biorą udział także polscy archeolodzy. Cieszę się ogromnie, że egipskie władze wspierają polską misję archeologiczną w Egipcie. Poprosiłem pana prezydenta o wsparcie, by w Luksorze otworzyć kolejne centrum badawcze dla polskiej archeologii, by polscy archeolodzy mogli tam pracować i dokonywać kolejnych odkryć z pożytkiem dla Egiptu i ludzkiej nauki - powiedział.



Duda zaznaczył, że Egipt jest jednym z najbliższych Polsce państw arabskich. Jak wskazał, jedną z najważniejszych dziedzin współpracy między państwami jest kwestia rolnictwa i produkcji żywności.



Zwrócił również uwagę na znaczenie współpracy w zakresie gospodarki wodnej. Mamy w Polsce świetne instytucje badawcze, które zajmują się tematami związanymi z racjonalną gospodarką wodną, z dobrym gospodarowaniem wodami. Jesteśmy absolutnie gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami i wynikami badań z Egiptem - oświadczył.



Duda: Egipt to przyszłościowy partner ws. zakupu LNG

Rozmowa obu polityków dotyczyła też współpracy dotyczycącej sprzedaży przez Egipt gazu skroplonego LNG. Zwrócił uwagę, że Polska dysponuje rozbudowywanym obecnie terminalem LNG w Świnoujściu, a w przyszłości planuje budowę nowego pływającego gazoportu w Gdańsku.



Uważamy tutaj Egipt za bardzo przyszłościowego partnera; również absolutnie wspieramy negocjacje, które w tej chwili toczą się pomiędzy Egiptem a Komisją Europejską w zakresie dostarczania gazu skroplonego do Unii Europejskiej - zadeklarował prezydent Duda.

Prezydent Egiptu: Trzeba wykorzystać wszystkie sposoby, żeby konflikt rosyjsko-ukraiński rozwiązać pokojowo

Prezydent RP Andrzej Duda (L) i prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi (P) podczas ceremonii podpisania dokumentów w Pałacu Ittihadiya w Kairze / Mateusz Marek / PAP/EPA

Prezydent Egiptu na wspólnej z Dudą konferencji po tym spotkaniu zapowiadał rozwój relacji między Polską a Egiptem, także w wymiarze gospodarczym. Mówił m.in. o wznowieniu 31 maja przez LOT połączeń z Egiptem, a także o współpracy obu krajów w zakresie usług turystycznych, medycznych i technologii.

Relacjonował, że rozmawiał z Dudą także o wysiłkach Egiptu dotyczących kwestii praw człowieka, w tym tolerancji religijnej i o zwalczaniu terroryzmu. Podkreślił, że Polska docenia wysiłki w tej ostatniej kwestii; wskazywał, że trzeba je podwoić, szczególnie w kwestii walki z finansowaniem terroryzmu. Kolejną poruszaną kwestią - wymieniał Abd el-Fatah es-Sisi - była sprawa uchodźców, którzy kierują się na południe Europy. Jak zaznaczył, Egipt przyjął ich ponad 6 mln, zatrzymując ich większą część w swoim kraju.



Nawiązał też do kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę. Rozmawialiśmy także na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który rzuca cień na sytuację międzynarodową, wysłuchaliśmy punktu widzenia Polski. Nasze stanowisko jest takie, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, żeby rozwiązać pokojowo ten konflikt, starać się go rozwiązać - czy to dwustronnie, czy też regionalnie i międzynarodowo - powiedział.



Podkreślał, że rozmawiali też z Dudą o "rozwiązaniach, które zmniejszą konsekwencje tego konfliktu" i działaniu stworzonej w Egipcie grupy na szczeblu ministerialnym, która ma zachęcać "do negocjacji i dojścia do pokojowego rozwiązania".