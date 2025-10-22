Więziony przez reżim dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został jednym z tegorocznych laureatów Nagrody im. Sacharowa. Taką decyzję ogłosiła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.
- Andrzej Poczobut oraz gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli zostali laureatami Nagrody Sacharowa, przyznawanej za walkę o wolność oraz demokrację.
- Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej. Amaglobeli została skazana na 2 lata więzienia za protesty antyrządowe.
- Parlament Europejski jednoznacznie popiera oboje dziennikarzy, potępiając politycznie motywowane represje i żądając ich uwolnienia.
Oprócz Andrzeja Poczobuta nagrodzona została również gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli. Została aresztowana w styczniu 2025 roku za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu została skazana na dwa lata więzienia z powodów politycznych.
Oddajemy hołd dwóm dziennikarzom, których odwaga jest światłem nadziei dla wszystkich, którzy odmawiają milczenia. Oboje zapłacili wysoką cenę za mówienie prawdy w obliczu władzy, stając się symbolami walki o wolność i demokrację. Parlament stoi po ich stronie - stwierdziła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.