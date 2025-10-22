Więziony przez reżim dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został jednym z tegorocznych laureatów Nagrody im. Sacharowa. Taką decyzję ogłosiła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

  • Andrzej Poczobut oraz gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli zostali laureatami Nagrody Sacharowa, przyznawanej za walkę o wolność oraz demokrację.
  • Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej. Amaglobeli została skazana na 2 lata więzienia za protesty antyrządowe.
  • Parlament Europejski jednoznacznie popiera oboje dziennikarzy, potępiając politycznie motywowane represje i żądając ich uwolnienia.
"Zapłacili wysoką cenę za mówienie prawdy"


Oprócz Andrzeja Poczobuta nagrodzona została również gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli. Została aresztowana w styczniu 2025 roku za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu została skazana na dwa lata więzienia z powodów politycznych. 

Oddajemy hołd dwóm dziennikarzom, których odwaga jest światłem nadziei dla wszystkich, którzy odmawiają milczenia. Oboje zapłacili wysoką cenę za mówienie prawdy w obliczu władzy, stając się symbolami walki o wolność i demokrację. Parlament stoi po ich stronie - stwierdziła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. 

Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.

W lutym 2023 roku Andrzeja Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. "Mimo braku niezbędnej opieki medycznej wciąż walczy o wolność i demokrację. Obecny stan zdrowia Poczobuta nie jest znany, a jego rodzina nie ma prawa do odwiedzin" - podkreślił w komunikacie Parlament Europejski.

W rezolucji przyjętej 15 marca 2023 r. europarlament zażądał uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Stwierdzono wtedy, że zarzuty wobec niego są "motywowane politycznie" i mają na celu "uciszenie niezależnych głosów oraz tłumienie wolności słowa i zrzeszania się".

Nadzieja dla Poczobuta. Co USA wynegocjowały z Białorusią?

Nagroda Sacharowa - najważniejsze informacje

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.

Patronem wyróżnienia jest sowiecki fizyk i dysydent Andriej Sacharow. Wartość nagrody wynosi 50 000 euro.

Wśród laureatów Nagrody Sacharowa znalazły się w przeszłości takie osoby, jak m.in. Nelson Mandela, Oleg Sencow, Malala Yousafzai czy Aleksiej Nawalny. 

