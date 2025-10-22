Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.

W lutym 2023 roku Andrzeja Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. "Mimo braku niezbędnej opieki medycznej wciąż walczy o wolność i demokrację. Obecny stan zdrowia Poczobuta nie jest znany, a jego rodzina nie ma prawa do odwiedzin" - podkreślił w komunikacie Parlament Europejski.

W rezolucji przyjętej 15 marca 2023 r. europarlament zażądał uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Stwierdzono wtedy, że zarzuty wobec niego są "motywowane politycznie" i mają na celu "uciszenie niezależnych głosów oraz tłumienie wolności słowa i zrzeszania się".

Nagroda Sacharowa - najważniejsze informacje

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.

Patronem wyróżnienia jest sowiecki fizyk i dysydent Andriej Sacharow. Wartość nagrody wynosi 50 000 euro.

Wśród laureatów Nagrody Sacharowa znalazły się w przeszłości takie osoby, jak m.in. Nelson Mandela, Oleg Sencow, Malala Yousafzai czy Aleksiej Nawalny.