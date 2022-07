Kilkugodzinna obława za prawdopodobnym sprawcą strzelaniny w Highland Park pod Chicago zakończona sukcesem. 22-letni Robert Bobby Crimo został zatrzymany - donosi amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wszystko wskazuje na to, że to on zabił 6 osób i ranił ponad 30. 24 trafiły do szpitali. Strzelał do uczestników parady z okazji Dnia Niepodległości.