Jak podkreślają władze Pragi, konsekwencje nocnych wędrówek szlakiem gospód, pubów i klubów dla życia miasta i jego zarządzania są bardzo duże.

To nie tylko zakłócanie ciszy nocnej, hałas, śmieci i brak poczucia bezpieczeństwa. To także pogarszająca się reputacja Pragi, a co za tym idzie negatywny wpływ na postrzeganie czeskiej stolicy przez potencjalnych inwestorów i samych mieszkańców.