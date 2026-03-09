Rowery MTB to uniwersalne maszyny stworzone do jazdy w terenie, na leśnych ścieżkach i szutrowych drogach. Odpowiednia geometria ramy, amortyzacja oraz szerokie opony zapewniają kontrolę, stabilność i komfort nawet na wymagających trasach. Zapoznaj się z naszym zestawieniem i wybierz dla siebie idealny rower!

/ Materiały prasowe

Indiana X-Pulser 1.9 M19 29"

+ Niewielka masa (16 kg) to łatwe podjazdy i manewrowanie rowerem w terenie

+ Amortyzowany widelec daje doskonałą konfigurację na trudnych podłożach

+ Solidna aluminiowa rama jest odporna na wstrząsy i lekka w transporcie

Indiana X-Pulser 1.9 w wersji z kołami 29 cali został zaprojektowany z myślą o płynnym pokonywaniu nierówności i utrzymaniu dobrej trakcji na luźnej nawierzchni. Lekka rama aluminiowa zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy zachowaniu rozsądnej masy całego roweru. Amortyzowany widelec przedni skutecznie tłumi drgania powstające podczas jazdy po kamieniach czy korzeniach, co przekłada się na większy komfort i kontrolę. Napęd o szerokim zakresie przełożeń umożliwia dopasowanie tempa jazdy do ukształtowania terenu zarówno na podjazdach, jak i podczas dynamicznych zjazdów. Mechaniczne hamulce tarczowe zwiększają skuteczność hamowania w zmiennych warunkach pogodowych. To model dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z jazdą terenową, ale oczekują stabilnej i przewidywalnej konstrukcji.

Indiana X-Pulser 3.7 M21 27,5"

+ Koła 27,5 cala zapewniają zwrotność i płynność przemieszczania się

+ Wytrzymała rama o sportowej geometrii daje możliwość dynamicznej jazdy

+ Amortyzator przedni dobrze tłumi nierówności i znacznie poprawia komfort

Model X-Pulser 3.7 z kołami 27,5 cala oferuje bardziej dynamiczne prowadzenie, co docenią osoby preferujące techniczne trasy i częste zmiany kierunku. Aluminiowa rama o sportowej geometrii sprzyja aktywnej pozycji podczas jazdy i poprawia kontrolę nad rowerem. Amortyzator przedni redukuje wstrząsy, zwiększając komfort na nierównym podłożu. Napęd z odpowiednio dobranym zakresem przełożeń pozwala sprawnie reagować na zmiany nachylenia terenu. Hamulce tarczowe gwarantują pewne zatrzymanie nawet na mokrej nawierzchni. Ten wariant sprawdzi się zarówno podczas weekendowych wypadów za miasto, jak i codziennych dojazdów po zróżnicowanym terenie.

Kross Level 1.0 M19 29"

+ Sprawdzona geometria marki Kross to funkcjonalna, lekka i mocna rama

+ Koła 29 cali poprawiające płynność jazdy i wpływające na przyspieszenie

+ Skuteczne hamulce tarczowe dbają o bezpieczeństwo i komfort jazdy

Kross Level 1.0 to rower górski stworzony z myślą o wszechstronności i stabilności. Rama wykonana z aluminium została zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między komfortem a sportowym charakterem jazdy. Duże koła 29 cali ułatwiają utrzymanie prędkości oraz płynne pokonywanie przeszkód terenowych. Amortyzowany widelec przedni skutecznie absorbuje nierówności, a napęd umożliwia precyzyjne dostosowanie przełożenia do aktualnych warunków. Tarczowy system hamulcowy zapewnia kontrolę nad rowerem nawet podczas stromych zjazdów. To model dla osób, które cenią solidne wykonanie i przewidywalne prowadzenie w terenie.

Indiana X-Pulser 3.9 M21 29"

+ Stabilne koła 29 cali dedykowane do stromych zjazdów, jak i podjazdów

+ Szeroki zakres przełożeń sprawdzi się doskonałe w zróżnicowanym terenie

+ Amortyzacja poprawiająca komfort jazdy, gwarantuje wygodne podróże

X-Pulser 3.9 w wersji z 29-calowymi kołami łączy stabilność z możliwością dynamicznej jazdy po szutrach i leśnych ścieżkach. Aluminiowa rama zapewnia odpowiednią wytrzymałość, a jej konstrukcja sprzyja efektywnemu przenoszeniu mocy na napęd. Amortyzowany widelec zwiększa kontrolę na nierównościach, minimalizując zmęczenie podczas dłuższych tras. Napęd z rozbudowanym zakresem przełożeń pozwala na komfortową jazdę zarówno pod górę, jak i po płaskim terenie. Hamulce tarczowe gwarantują skuteczne działanie niezależnie od warunków atmosferycznych. To propozycja dla użytkowników szukających roweru do rekreacyjnych wypadów oraz bardziej wymagających tras terenowych.

Indiana X-Pulser 5.9 M19 29"

+ Nowoczesna aluminiowa rama to lekka i sprawdzona konstrukcja

+ Koła 29 cali są idealne do szybkiej jazdy w różnego rodzaju terenie

+ Tarczowe hamulce gwarantują bezpieczeństwo i skuteczność hamowania

Indiana X-Pulser 5.9 to model skierowany do osób oczekujących większej precyzji prowadzenia i pewności na trudniejszych odcinkach trasy. Rama wykonana z aluminium zapewnia trwałość konstrukcji i odpowiednią sztywność podczas dynamicznej jazdy. Koła 29 cali pomagają utrzymać stabilność przy wyższych prędkościach oraz łatwiej pokonują przeszkody terenowe. Amortyzowany widelec zwiększa komfort, redukując wibracje przenoszone na kierownicę. Napęd pozwala na płynne zmiany biegów, co przekłada się na efektywność jazdy w zmiennym terenie. Hamulce tarczowe oferują dobrą kontrolę siły hamowania, zwiększając bezpieczeństwo podczas stromych zjazdów i jazdy w trudnych warunkach.

