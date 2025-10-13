Przez południową prowincję Tarragona w Katalonii na północnym wschodzie Hiszpanii przechodzą ulewne deszcze, które spowodowały powodzie w kilku miejscowościach. W efekcie władze zamknęły autostrady, odwołano kursowanie pociągów a także nie prowadzone są zajęcia w szkołach.
Hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna ogłosiła w niedzielę czerwony, najwyższy alarm pogodowy na południu Tarragony.
Na poniedziałek agencja utrzymuje pomarańczowy poziom alarmu dla tego regionu. Na filmach opublikowanych w sieciach społecznościowych widać na ulicach miejscowości położonych w regionie Montsia rwącą wodę, która porywa zaparkowane samochody.