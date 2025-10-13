Warunki pogodowe doprowadziły do zamknięcia m.in. trasy AP-7 na odcinku między miejscowościami Freginals a Ulldecona. W korkach utknęło wiele pojazdów. Z powodu wody na torach nie kursują również pociągi między Barceloną a Walencją.

Apel władz

Szef katalońskiego rządu, Salvador Illa, wezwał w niedzielę wieczorem mieszkańców do zachowania maksymalnej ostrożności. Poinformował również, że w poniedziałek zajęcia edukacyjne, sportowe i niektóre usługi placówek służby zdrowia będą zawieszone w południowej Tarragonie.

Ulewne deszcze, które w ostatnich dniach nawiedzają Hiszpanię, to wynik burzy Alice, która doświadcza, przede wszystkim, południowo-wschodnie tereny kraju, w tym archipelag Balearów.

DANA. Co to jest?

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). Powstaje, gdy zimne powietrze styka się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym. Prowadzi to do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie. Niemal dokładnie rok temu, pod koniec października, powodzie powstałe w wyniku DANA we Wspólnocie Walenckiej doprowadziły do śmierci ponad 220 osób.